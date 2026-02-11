U ovoj situaciji sigurnosni pojas ne biste trebali vezati: Može biti pitanje života ili smrti

Temperature na sjeveru Europe pale su toliko nisko da stanovnici Estonije sada mogu voziti preko 20 kilometara dugog zaleđenog mora koje povezuje dva najveća otoka u zemlji.

"Ledena cesta" spaja otoke Saaremaa i Hiiumaa, smještena je na zapadu Estonije između Baltičkog mora i Riškog zaljeva. Službeno je otvorena u nedjelju, a već tog poslijepodneva formirala se kolona automobila koji su čekali da se njome provozaju.

Vlasti su odlučile otvoriti ledenu cestu nakon što su lokalni stanovnici spontano počeli voziti preko zaleđenog mora, izlažući se ozbiljnim rizicima, a trajekti su zbog tjedana temperatura koje su padale i do -10 °C, teško održavali redovite linije kroz zaleđeno more, piše The Guardian.

Stanovnici manjeg otoka Hiiumaa, koji ima oko 9000 stanovnika, putuju na Saaremu, s približno 31.000 stanovnika, radi kupovine, kako bi popili kavu ili kako bi odvezli djecu u školu.

Gradonačelnik Hiiumaa Hergo Tasuja rekao je da je putovanje zaleđenom cestom i "dio njihove kulture".

"Generacijama lokalni ljudi koji ovdje žive, posebno oni uz more, ljeti plivaju i koriste brodove. A zimi im je u krvi otići na more i zakoračiti na led", rekao je Tasuja.

Led dovoljno debeo da izdrži težinu auta

"Ledena cesta" zapravo je označeni koridor na zaleđenom moru na kojem su stručnjaci utvrdili da je led dovoljno debeo da može izdržati težinu automobila u vožnji.

Priprema ceste nije jednostavna, rekao je Marek Koppel, nadzornik održavanja cesta u tvrtki Verston Eesti, estonskoj građevinskoj kompaniji zaduženoj za izgradnju i upravljanje tom rutom.

Radnici moraju mjeriti debljinu leda svakih 100 metara kako bi utvrdili područja s više od 24 centimetra leda, što je minimalna potrebna debljina za sigurnost. Izravnavaju i pukotine. Vremenski uvjeti i čvrstoća leda prate se neprekidno, a ruta se prema tome prilagođava.

Posebna brzina vožnje

Vozilo ne smije biti teže od 2,5 tone i mora voziti brzinom manjom od 20 km/h ili između 40 i 70 km/h – svaka brzina između toga može stvoriti vibracije koje oštećuju led.

Automobili se ne smiju zaustavljati i moraju održavati siguran razmak jedni od drugih. Putnici ne smiju nositi sigurnosne pojaseve, a vrata se moraju lako otvarati kako bi u slučaju nesreće mogli brzo izaći iz vozila.

"Cesta je bila prilično dobra, bilo je lako voziti", rekao je Alexei Ulyvanov, koji živi u obližnjem Tallinnu i otputovao je na otoke kako bi svojoj djeci pokazao "da je moguće voziti automobil po moru".

