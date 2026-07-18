Suludi potezi vozača! Pogledajte što rade dok čekaju na autocesti, ljudi su zgroženi

U subotu ujutro na autocesti u smjeru Maribora u Sloveniji došlo je do prometne nesreće, zbog čega je neko vrijeme bila zatvorena autocesta. Promet je ponovno uspostavljen u 9.35 sati.

No dok je promet bio zaustavljen, neki su putnici odlučili iskoristiti priliku i malo protegnuti noge, piše 24ur.com. Čitateljica im je poslala fotografije putnika koji su djecu pustili na kolnik.

Na fotografijama se vidi kako jedno dijete stoji među automobilima, a na jednoj fotografiji čak sjedi na tlu.

Foto: 24ur.com/Čitatelj

Foto: 24ur.com/Čitatelj

Neki od putnika su pak izvadili dječja kolica i vozili ih po autocesti. Kako je čitateljica ispričala za 24ur.com, samo nekoliko trenutaka ranije tuda su prošla kola hitne pomoći.

Foto: 24ur.com/Čitatelj

Foto: 24ur.com/Čitatelj

Paprena kazna

Izlaženje iz vozila u slučaju nesreća ili zastoja na autocesti inače je i zakonski zabranjeno, osim u hitnim slučajevima, pa sudionici moraju ostati u svojim vozilima. Za kršenje 30. članka Zakona o pravilima cestovnog prometa propisana je kazna od 150 eura.

Izlazak iz vozila dopušten je samo djelatnicima hitnih službi, cestarskih službi te vozačima ili putnicima vozila koje je zbog kvara ili izvanredne situacije zaustavljeno na zaustavnom traku.

'Sramotno ponašanje'

Udruga "Spasilački pojas" više je puta upozoravala da je u slučaju zastoja na autocesti nužno omogućiti nesmetan prolaz interventnim vozilima do mjesta nesreće. Pravilnim razmicanjem vozila koja ne sudjeluju u nesreći omogućuje se vozilima hitne pomoći brži dolazak do unesrećenih, čime se šansa za njihovo preživljavanje povećava i do 40 posto.

U prošlosti je već zabilježeno više primjera nepromišljenih poteza neodgovornih pojedinaca, poput vožnje po hitnom koridoru, šetanja autocestom, zabava na cesti, vožnje djece u kolicima, telefoniranja ili pješačenja prema mjestu nesreće gdje postoji opasnost od požara... Kako su iz udruge istaknuli i u ranijim slučajevima – takvo je ponašanje sramotno, opasno i strogo zabranjeno.