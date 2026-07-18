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LJETNI PREDAH /

Maja Šuput pokazala kako puni baterije uz osobu koja joj je najveći životni oslonac

Maja Šuput pokazala kako puni baterije uz osobu koja joj je najveći životni oslonac
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Popularna pjevačica uzela je kratku stanku od poslovnih obaveza, kako bi se opustila na rajskom Pelješcu u društvu sina Blooma i svoje dugogodišnje menadžerice

18.7.2026.
12:49
Hot.hr
Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Pjevačica Maja Šuput (46) iskoristila je sredinu srpnja za predah na jadranskoj obali. Otkrila je da se nalazi u "još jednom danu u raju", a objava je stigla iz slikovitog Orebića na poluotoku Pelješcu, gdje pjevačica uživa u toplim danima u društvu svog sina Blooma. Objava je brzo izazvala lavinu pozitivnih reakcija njezinih obožavatelja koji su je u komentarima zasuli porukama podrške i pohvalama za odabir ove predivne lokacije.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ljeto ispunjeno glazbom i poslovnim pothvatima

Iako se čini da Maja potpuno bezbrižno uživa u ljetnim radostima, njezin je odmor zapravo samo kratka i zaslužena stanka u iznimno zaposlenom razdoblju. Sredinom lipnja je u suradnji s pjevačicom Natalie Balmix (28) objavila pjesmu "Nedovoljno lijep", koja je odmah dobila status ljetnog hita i osvojila radijski eter. Uz to, njezin je ljetni raspored ispunjen brojnim koncertima diljem Hrvatske. Nakon što je odradila nastup na festivalu "Lepoglavski dani", Maja već početkom kolovoza nastavlja u jakom ritmu kada je očekuje koncert u Baškoj Vodi.

Suradnja duža od dva desetljeća

Popularna pjevačica na Pelješcu je snimila i fotografiju sa svojom menadžericom Katarinom Kolar, posvetivši joj duhovitu poruku: "Moja managerica je ljepša od tvoje".

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Njihova poslovna suradnja traje duže od 20 godina i slovi za jednu od najstabilnijih i najuspješnijih na domaćoj estradi. Ipak, njihov odnos daleko nadilazi same poslovne okvire. Katarina je Majina bliska prijateljica i krsna kuma njezinom sinu Bloomu. Čini se kako je pjevačica ove tople ljetne dane odlučila iskoristiti na najbolji mogući način, puneći baterije za nove pobjede u društvu onih koji su joj u životu najveći oslonac.

 

Maja šuputLjetoOdmorBikini
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