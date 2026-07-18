Maja Šuput pokazala kako puni baterije uz osobu koja joj je najveći životni oslonac

Pjevačica Maja Šuput (46) iskoristila je sredinu srpnja za predah na jadranskoj obali. Otkrila je da se nalazi u "još jednom danu u raju", a objava je stigla iz slikovitog Orebića na poluotoku Pelješcu, gdje pjevačica uživa u toplim danima u društvu svog sina Blooma. Objava je brzo izazvala lavinu pozitivnih reakcija njezinih obožavatelja koji su je u komentarima zasuli porukama podrške i pohvalama za odabir ove predivne lokacije.

Ljeto ispunjeno glazbom i poslovnim pothvatima

Iako se čini da Maja potpuno bezbrižno uživa u ljetnim radostima, njezin je odmor zapravo samo kratka i zaslužena stanka u iznimno zaposlenom razdoblju. Sredinom lipnja je u suradnji s pjevačicom Natalie Balmix (28) objavila pjesmu "Nedovoljno lijep", koja je odmah dobila status ljetnog hita i osvojila radijski eter. Uz to, njezin je ljetni raspored ispunjen brojnim koncertima diljem Hrvatske. Nakon što je odradila nastup na festivalu "Lepoglavski dani", Maja već početkom kolovoza nastavlja u jakom ritmu kada je očekuje koncert u Baškoj Vodi.

Suradnja duža od dva desetljeća

Popularna pjevačica na Pelješcu je snimila i fotografiju sa svojom menadžericom Katarinom Kolar, posvetivši joj duhovitu poruku: "Moja managerica je ljepša od tvoje".

Njihova poslovna suradnja traje duže od 20 godina i slovi za jednu od najstabilnijih i najuspješnijih na domaćoj estradi. Ipak, njihov odnos daleko nadilazi same poslovne okvire. Katarina je Majina bliska prijateljica i krsna kuma njezinom sinu Bloomu. Čini se kako je pjevačica ove tople ljetne dane odlučila iskoristiti na najbolji mogući način, puneći baterije za nove pobjede u društvu onih koji su joj u životu najveći oslonac.