Zagrebačka pjevačica pohvalila se velikim pothvatom, ovako izgleda njezina nova kuća

Mlada hrvatska pjevačica Natalie Balmix (28) nedavno je s pratiteljima na Instagramu podijelila jedan od najintimnijih trenutaka iz svog privatnog života - proces izgradnje novog obiteljskog doma. Kroz seriju fotografija i kratki video, pjevačica je pružila uvid u putovanje koje ona i njezina obitelj prolaze, stvarajući svoj novi dom.

Objava prikazuje vremensku crtu, bilježeći ključne faze izgradnje kroz datume koji se protežu od srpnja 2025. do ožujka 2026. godine. U spomenutoj objavi, Natalie je napisala: "Ostavljam ovo ovdje kako bi me podsjetilo svaki dan da budem zahvalna na svemu što imam. Odbrojavamo do useljenja u novi dom".

Kolekcija fotografija vodi pratitelje kroz različite etape gradnje, od sirove betonske konstrukcije pod oblačnim nebom do gotovo završnih radova. Posebno emotivni trenuci zabilježeni su na fotografijama na kojima Natalie grli svog sina u jednoj od budućih soba, dok zidovi još čekaju boju, a pod je goli beton.

Podsjećamo, Natalie je nedavno privukla pažnju s pjesmom "Hladno mi je" koju je posvetila svom ocu. Iako je osobna, nosi univerzalnu poruku i govori o emocionalnoj odsutnosti roditelja ili partnera te tragovima koje takvi odnosi ostavljaju, osobito u djetinjstvu.

"Posvetila sam je tati, ali tematski ona ima puno širu sliku. Voljela bih da se u društvu više govori o tome koliko ta emotivna odsutnost u ranim fazama života, posebno u djetinjstvu, ostavlja duboke tragove i traume koje kasnije nesvjesno kopiramo u vlastitim odnosima i obrascima ponašanja. Poanta ove pjesme nije osuđivanje niti traženje krivca. Naprotiv, ona dolazi iz mjesta zacjeljivanja. Iz razumijevanja da ljudi koji su nam nanijeli rane često ni sami nisu znali bolje, jer su i sami nosili vlastite traume i nerazriješene boli. Zato je 'Hladno mi je' poziv na svjesnost, suosjećanje i otvoren razgovor, jer tek kad o tim temama počnemo govoriti iskreno i bez osude, imamo šansu prekinuti te obrasce i ne prenositi ih dalje", poručila je tada.

