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UZROK NEPOZNAT /

U požaru u Norveškoj izgorjelo više od 100 kuća: Šteta je katastrofalna, evakuirano stotine ljudi

U požaru u Norveškoj izgorjelo više od 100 kuća: Šteta je katastrofalna, evakuirano stotine ljudi
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Foto: Thomas Fure/NTB Scanpix/Profimedia

Nema izvješća o težim ozljedama, a uzrok izbijanja požara još nije poznat

18.7.2026.
12:55
Hinadanas.hr
Thomas Fure/NTB Scanpix/Profimedia
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Više od 100 domova uništeno je u velikom požaru u Norveškoj, jugozapadno od glavnoga grada Osla, a evakuirano je oko 400 ljudi.

U požaru u Norveškoj izgorjelo više od 100 kuća: Šteta je katastrofalna, evakuirano stotine ljudi
Foto: Thomas Fure/NTB Scanpix/Profimedia

Požar je izbio u petak oko 15.30 sati u stambenom nizu u četvrti Krokstadelva u gradu Drammenu. Vatra se brzo proširila na okolno područje i obližnju šumu, što je dodatno otežalo gašenje, javlja javna televizija NRK.

U subotu ujutro regionalna vatrogasna služba priopćila je da je požar pod kontrolom, prenosi novinska agencija NTB.

Šteta je katastrofalna

U golemoj akciji sudjelovali su brojni vatrogasci, a norveški mediji navode da su u gašenju korišteni i helikopteri. Prema prvim informacijama, šteta je katastrofalna, a veliki dio pogođenog područja potpuno je izgorio.

U požaru u Norveškoj izgorjelo više od 100 kuća: Šteta je katastrofalna, evakuirano stotine ljudi
Foto: Thomas Fure/NTB Scanpix/Profimedia
 
U požaru u Norveškoj izgorjelo više od 100 kuća: Šteta je katastrofalna, evakuirano stotine ljudi
Foto: Thomas Fure/NTB Scanpix/Profimedia

Na sreću, nema izvješća o težim ozljedama, a uzrok izbijanja požara još nije poznat.

NorveškaPožar
komentara
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