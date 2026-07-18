U požaru u Norveškoj izgorjelo više od 100 kuća: Šteta je katastrofalna, evakuirano stotine ljudi
Nema izvješća o težim ozljedama, a uzrok izbijanja požara još nije poznat
Više od 100 domova uništeno je u velikom požaru u Norveškoj, jugozapadno od glavnoga grada Osla, a evakuirano je oko 400 ljudi.
Požar je izbio u petak oko 15.30 sati u stambenom nizu u četvrti Krokstadelva u gradu Drammenu. Vatra se brzo proširila na okolno područje i obližnju šumu, što je dodatno otežalo gašenje, javlja javna televizija NRK.
U subotu ujutro regionalna vatrogasna služba priopćila je da je požar pod kontrolom, prenosi novinska agencija NTB.
Šteta je katastrofalna
U golemoj akciji sudjelovali su brojni vatrogasci, a norveški mediji navode da su u gašenju korišteni i helikopteri. Prema prvim informacijama, šteta je katastrofalna, a veliki dio pogođenog područja potpuno je izgorio.
Na sreću, nema izvješća o težim ozljedama, a uzrok izbijanja požara još nije poznat.