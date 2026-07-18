U požaru u Norveškoj izgorjelo više od 100 kuća: Šteta je katastrofalna, evakuirano stotine ljudi

Više od 100 domova uništeno je u velikom požaru u Norveškoj, jugozapadno od glavnoga grada Osla, a evakuirano je oko 400 ljudi.

Foto: Thomas Fure/NTB Scanpix/Profimedia

Požar je izbio u petak oko 15.30 sati u stambenom nizu u četvrti Krokstadelva u gradu Drammenu. Vatra se brzo proširila na okolno područje i obližnju šumu, što je dodatno otežalo gašenje, javlja javna televizija NRK.

NORWAY IS IN FLAMES 🇳🇴🇮🇱



A wildfire tore through townhouses, destroying hundreds of homes and forcing evacuations.



It happened two days after Norway voted to ban all goods and investments linked to illegal Israeli settlements in the West Bank.



Just a coincidence? pic.twitter.com/UDNtUy9C0T — Parody Jeff (@Parodyjeffx) July 18, 2026

U subotu ujutro regionalna vatrogasna služba priopćila je da je požar pod kontrolom, prenosi novinska agencija NTB.

Šteta je katastrofalna

U golemoj akciji sudjelovali su brojni vatrogasci, a norveški mediji navode da su u gašenju korišteni i helikopteri. Prema prvim informacijama, šteta je katastrofalna, a veliki dio pogođenog područja potpuno je izgorio.

Foto: Thomas Fure/NTB Scanpix/Profimedia

Foto: Thomas Fure/NTB Scanpix/Profimedia

Na sreću, nema izvješća o težim ozljedama, a uzrok izbijanja požara još nije poznat.