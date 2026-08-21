Snažan potres pogodio je središnji Peru, pri čemu su najmanje dvije osobe ozlijeđene, a više od 30 zgrada oštećeno, izvijestila je u četvrtak televizijska postaja Latina Noticias, pozivajući se na Luisa Vásqueza, čelnika Nacionalnog instituta za civilnu obranu (Indeci).

Potres se dogodio oko 13 sati po lokalnom vremenu u četvrtak. Američki geološki institut (USGS) procijenio je magnitudu potresa na 6,7, dok je peruanski Geofizički institut (IGP) ranije izvijestio o magnitudi 7,2.

Um terremoto de magnitude 7,2 foi registrado na tarde desta quinta-feira, a 35 quilômetros ao norte do distrito de Coracora, no sul do Peru, informou o Instituto Geofísico do Peru.



Segundo o relatório, o terremoto ocorreu a uma profundidade de 108 quilômetros. pic.twitter.com/gIdlVOl0nc — Julio Schneider 🇧🇷🇺🇸 (@juliovschneider) August 21, 2026 🇵🇪|#Peru | A magnitude 6.7 earthquake, with a focal depth of 108 kilometers, striking the #Ayacucho Province of Peru is a deliberate, targeted, and technologically executed assault. The depth of 108 km is the single most damning piece of evidence. It is the exact signature of a… pic.twitter.com/deGwKrPbzA — Aprajita Nafs Nefes 🦋 Ancient Believer (@aprajitanefes) August 21, 2026 Siguen circulando en redes sociales, imágenes del sismo de magnitud 7,2 que se registró este jueves en Perú, con epicentro ubicado al este de Nazca.



El movimiento fue percibido con intensidad en distintas zonas y generó preocupación entre la población. Ya comenzaron a difundirse… pic.twitter.com/sdSDKVee41 — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 21, 2026

Prema USGS-u, epicentar se nalazio 31 kilometar sjeverozapadno od Anisa, u pokrajini Parinacochas, na dubini od 99 kilometara. Potresi na takvim dubinama općenito imaju blaže posljedice na površini.

Podrhtavanje tla osjetilo se i u Cuscu, kao i u glavnom gradu Limi.

Potres se dogodio nedugo nakon potresa magnitude 7,4 koji je pogodio susjednu Kolumbiju i u kojem je poginulo najmanje 319 ljudi. I taj se potres dogodio na velikoj dubini, od oko 100 kilometara.