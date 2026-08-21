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7,2 PO RICHTERU /

Zatresao ih snažan potres: Šire se snimke jakog podrhtavanja, ljudi vrište, ima i ozlijeđenih

Zatresao ih snažan potres: Šire se snimke jakog podrhtavanja, ljudi vrište, ima i ozlijeđenih
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Foto: X, Screenshot

Potres se dogodio oko 13 sati po lokalnom vremenu u četvrtak

21.8.2026.
8:23
Hina
X, Screenshot
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Snažan potres pogodio je središnji Peru, pri čemu su najmanje dvije osobe ozlijeđene, a više od 30 zgrada oštećeno, izvijestila je u četvrtak televizijska postaja Latina Noticias, pozivajući se na Luisa Vásqueza, čelnika Nacionalnog instituta za civilnu obranu (Indeci).

Potres se dogodio oko 13 sati po lokalnom vremenu u četvrtak. Američki geološki institut (USGS) procijenio je magnitudu potresa na 6,7, dok je peruanski Geofizički institut (IGP) ranije izvijestio o magnitudi 7,2.

Prema USGS-u, epicentar se nalazio 31 kilometar sjeverozapadno od Anisa, u pokrajini Parinacochas, na dubini od 99 kilometara. Potresi na takvim dubinama općenito imaju blaže posljedice na površini.

Podrhtavanje tla osjetilo se i u Cuscu, kao i u glavnom gradu Limi. 

Potres se dogodio nedugo nakon potresa magnitude 7,4 koji je pogodio susjednu Kolumbiju i u kojem je poginulo najmanje 319 ljudi. I taj se potres dogodio na velikoj dubini, od oko 100 kilometara.

PotresPerušteta
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