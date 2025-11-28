Policija upucala 12-godišnju Srpkinju. Tvrde da je bila samoobrana, odvjetnik sumnja: 'Bore joj se za život'

Zdravstveno stanje maloljetnice iz Bochuma je "kritično, ali stabilno". To je formulacija koja ovih dana cirkulira u njemačkim medijima koji se pozivaju na policijske navode

. No, njezino stanje nikako se ne može nazvati kritičnim i stabilnim, tvrdi odvjetnik 12-godišnjakinjeOn je izjavio kako se djevojčica i dalje bori za život u bolnici, te da je u međuvremenu ila dva puta operirana, piše

Barrera Gonzalez je komentirao i kontradiktorne informacije o tijeku policijske akcije, odnosno o tome kako je uopće došlo do korištenja vatrenog oružja od strane policijskih službenika. On je javno izrazio sumnju u točnost verzije koju su javnosti plasirali istražni organi.

Što kaže bochumska policija?

Policija je ovako prezentirala incident: usred noći s nedjelje (16.11.) na ponedjeljak (17.11.) policajci su u bochumskom kvartu Hamme tragali za jednom gluhonijemom 12-godišnjakinjom, koja je inače živjela u jednoj socijalnoj ustanovi u gradu Münsteru, ali je taj dan bio prijavljen njezin nestanak. Pretpostavilo se da je ona krenula do svoje majke.

Ustanova je alarmirala policiju zbog toga što je djevojčica trebala primiti životno važne lijekove, konkretno je bio spomenut inzulin. Službenici su se zaputili prema stanu u Bochumu u kojem živi njezina također gluhonijema majka i brat. I tamo su doista zatekli djevojčicu koja je, kako tvrde policajci, s dva noža krenula prema službenicima.

Jedan od njih je nakon toga ispalio jedan hitac iz službenog oružja, te pogodio djevojčicu u trbuh. Radilo se o samoobrani, tvrdi policija.

Što kaže obitelj djevojčice?

Odvjetnik 12-godišnjakinje, koja osim srpskog ima i njemačko državljanstvo, tvrdi da nema nikakvih indicija da se radilo o samoobrani. Nakon saslušanja svjedoka, odnosno članova obitelji maloljetnice, Barrera Gonzalez sasvim drugačije opisuje situaciju u toj kobnoj noći.

On kaže da nije ni bilo potrebe za samoobranom zato što se, kako navodi na temelju iskaza brata ozlijeđene djevojčice, radilo o kuhinjskim noževima koje je imala u ruci, te da njezino ponašanje u toj situaciji nije upućivalo na to da se radi o agresivnoj reakciji 12-godišnjakinje – već više o tome da se radi o njezinoj paničnoj reakciji, dodaje Barrera Gonzalez.

Majka i brat ozlijeđene djevojčice su mu, kako je naglasio, tijekom razgovora rekli da je djevojčica posegnula za noževima nakon što se uspaničila. Njezinu paničnu reakciju su "prouzročili policajci" koji su, kako tvrdi odvjetnik, nakon ulaska u stan uz prijetnju oružjem oborili majku na pod i stavili joj lisice.

Nedostaje ključni dokaz

Policija je u međuvremenu reagirala na te kritike i također je saslušala svjedoke. Kako su istražni organi potvrdili u srijedu (26.11.), na saslušanju majke i brata su nazočili i tumači znakovnog jezika.

"Pokušali smo što je moguće objektivnije i na temelju očevida na licu mjesta i izjava uključenih svjedoka izvijestiti o tome što se dogodilo te noći", rekao je jedna policijski glasnogovornik za agenciju DPA. Iz policije tvrde da su primijenili silu i stavili lisice majci zato što ih je pokušala spriječiti da uđu u stan.

Za sada je još uvijek nejasno hoće li ovaj incident ikada biti u potpunosti razjašnjen. Ključni dokaz naime nedostaje. Policajci tijekom akcije u stanu u Bochumu nisu imali uključene svoje kamere ("Bodycams"). Kako je priopćeno iz Ministarstva unutarnjih poslova Sjeverne Rajne-Vestfalije (NRW), kamere su ostale isključene zato što su policajci pošli od pretpostavke da se radi o "rutinskoj kontroli".

"Policajci su krenuli u akciju kako bi djevojčici omogućili pristup potrebnom lijeku. Nije bilo nikakvog razloga poći od pretpostavke da im prijeti nekakva opasnost. A to je preduvjet za korištenje bodycama u stanovima", rekao je za list "Rheinische Post" ministar policije NRW-a Herbert Reul (CDU).

"Bodycams" su dio standardne opreme policajaca u NRW-u, ali nisu uvijek uključene tijekom postupanja. Ono što za sada sigurno znamo je da tijekom policijske kontrole u stanu s njima nije bilo tumača znakovnog jezika. To po navodima kriminologa Dirka Baiera upućuje na zaključak da je kontrola u stanu Bochumu bila vjerojatno "teška". Upravo to je po svemu sudeći i dovelo do eskalacije, rekao je on za portal T-Online. Iz policije su najavili da će istražiti u kojoj je mjeri (i je li uopće) bilo ikakve komunikacije?

Baier objašnjava kako je razgovor glavni mehanizam koji doprinosi deeskalaciji u sličnim situacijama, a to je u ovom slučaju bilo nemoguće zbog specifične situacije – odnosno gluhonijeme majke i kćerke.

Kriminolog iz Züricha je objasnio kako u Njemačkoj policija godišnje u prosjeku oko 100 puta upotrijebi oružje protiv civila pri čemu smrtno strada u prosjeku desetak osoba. No, kako je dodao za T-online, do sada mu nije poznat slučaj da je policija pucala na jednu tako mladu djevojčicu.

Izvanredna sjednica u parlamentu

Nakon okončavanja istražnog postupka koji je još u tijeku, nadležni sud mora odlučiti o tome je li policajac koji je pucao na maloljetnicu postupio u skladu s ovlastima ili je prekršio zakon. Istragu je preuzela policija iz susjednog Essena. To je uobičajena procedura u Njemačkoj, kako bi se izbjegla pristranost lokalnih istražitelja.

Kako je prije nekoliko dana prenio javni servis ARD, policajcima je upotreba vatrenog oružja, kada su pitanju djeca, u potpunosti zabranjena. Rafal Behr s Policijske akademije u Hamburgu kazao je kako je samoobrana kada su djeca u pitanju, povezana s drugačijim pravilima nego kada su u pitanju odrasli. "Na djecu se, prema zakonu o policiji, uopće ne smije pucati", rekao je Behr.

Iz Sindikata policajaca (GdP) dodaju kako je upotreba oružja protiv djece dozvoljena samo kada se radi o "direktnoj opasnosti po život policajca". Je li to bio slučaj i u Bochumu, istraga tek mora utvrditi.

Ovaj slučaj bi mogao imati i političke posljedice. Na zahtjev oporbenih stranaka SPD i FDP, u Parlamentu savezne zemlje Sjeverna Rajna-Vestfalija sazvana je izvanredna sjednica dva parlamentarna odbora (Odbor za unutarnje poslove i Odbor za obitelj, djecu i mlade). Jedina točka na zasjedanju je "Policijska akcija u Bochumu 17. 11. 2025", zaključuje Deutsche Welle.

