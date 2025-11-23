Žena u Sisku prijetila maloljetnicima, otišla po pištolj pa pucala u zrak: Policija joj pronašla cijeli arsenal

U petak usred bijelog dana došlo je do pucnjave nadomak sisačke Osnovne škole braće Ribar. Policija je privela dvije osobe, a slučaj je u nedjelju razriješen.

Policija sumnjiči ženu (53) koja je u petak oko 13.45 sati u Ulici Stjepana Rožankovića u Sisku prijetila trojici maloljetnika. Nakon toga otišla je u kuću, a potom se vratila s plinskim pištoljem kojim je u zrak ispalila više hitaca.

U sklopu kriminalističkog istraživanja, temeljem sudskog naloga, obavljena je pretraga doma i drugih prostorija koje žena (53) koristi. Policija je pronašla i zaplijenila plinski pištolj i 29 komada streljiva.

Dodatno, pretragom su pronađena i oduzeta dva plinska, jedan onesposobljeni pištolj i 139 komada streljiva od 81-godišnjeg ukućana. Kriminalističko istraživanje za taj slučaj još uvijek je u tijeku.

Žena je zbog kaznenog djela prijetnje, uz kaznenu prijavu, predana pritvorskom nadzorniku, izvijestili su iz Policijske uprave sisačko-moslavačke.

