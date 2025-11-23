FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UHIĆENA JE /

Žena u Sisku prijetila maloljetnicima, otišla po pištolj pa pucala u zrak: Policija joj pronašla cijeli arsenal

Žena u Sisku prijetila maloljetnicima, otišla po pištolj pa pucala u zrak: Policija joj pronašla cijeli arsenal
×
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell/Ilustracija

Policija sumnjiči ženu (53) koja je u petak oko 13.45 sati u Ulici Stjepana Rožankovića u Sisku prijetila trojici maloljetnika

23.11.2025.
16:14
danas.hr
Zeljko Lukunic/pixsell/Ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U petak usred bijelog dana došlo je do pucnjave nadomak sisačke Osnovne škole braće Ribar. Policija je privela dvije osobe, a slučaj je u nedjelju razriješen.

Policija sumnjiči ženu (53) koja je u petak oko 13.45 sati u Ulici Stjepana Rožankovića u Sisku prijetila trojici maloljetnika. Nakon toga otišla je u kuću, a potom se vratila s plinskim pištoljem kojim je u zrak ispalila više hitaca.

U sklopu kriminalističkog istraživanja, temeljem sudskog naloga, obavljena je pretraga doma i drugih prostorija koje žena (53) koristi. Policija je pronašla i zaplijenila plinski pištolj i 29 komada streljiva.

Dodatno, pretragom su pronađena i oduzeta dva plinska, jedan onesposobljeni pištolj i 139 komada streljiva od 81-godišnjeg ukućana. Kriminalističko istraživanje za taj slučaj još uvijek je u tijeku.

Žena je zbog kaznenog djela prijetnje, uz kaznenu prijavu, predana pritvorskom nadzorniku, izvijestili su iz Policijske uprave sisačko-moslavačke.

POGLEDAJTE VIDEO: Maloljetnim delikventima ne treba davati medijsku pozornost: 'Oni žele završiti u dnevniku'

PucnjavaSisakPlinski Pistolj
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UHIĆENA JE /
Žena u Sisku prijetila maloljetnicima, otišla po pištolj pa pucala u zrak: Policija joj pronašla cijeli arsenal