OBJAVIO TRUMP /

Preminula ranjena pripadnica Nacionalne garde ranjena u terorističkom napadu kraj Bijele kuće

Preminula ranjena pripadnica Nacionalne garde ranjena u terorističkom napadu kraj Bijele kuće
Foto: Profimedia

Dvoje ljudi ustrijeljeno je u srijedu u Washingtonu nedaleko od Bijele kuće, dok je policija objavila da je jedan sumnjivac u pritvoru

28.11.2025.
6:26
Hina
Profimedia
Umrla je Sarah Beckstrom, jedna od dvoje pripadnika Nacionalne garde upucane u Washingtonu, rekao je u četvrtak američki predsjednik Donald Trump.

"Sarah Beckstrom iz Zapadne Virginije, jedna od pripadnica Nacionalne garde o kojima govorimo, vrlo cijenjena, mlada, veličanstvena osoba... Upravo je preminula. Više nije s nama“, rekao je Trump u svom prvom obraćanju uživo od pucnjave.

Podsjetimo, dvoje ljudi ustrijeljeno je u srijedu u Washingtonu nedaleko od Bijele kuće, dok je policija u Washingtonu objavila da se pucnjava dogodila jedan blok od Bijele kuće te da je jedan sumnjivac u pritvoru. 

Dvojica vojnika "teško su ranjena", napisao je na Truth Socialu predsjednik Donald Trump koji se nalazio na Floridi u povodu Dana zahvalnosti.

I počinitelj je teško ranjen, a "skupo će platiti" za svoj čin, dodao je Trump.

U Bijeloj kući uvedene su zbog tog incidenta najstrože mjere sigurnosti.

Preminula ranjena pripadnica Nacionalne garde ranjena u terorističkom napadu kraj Bijele kuće