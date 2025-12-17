Za sudar osam autobusa i tri auta na autocesti kriva je magla! Najmanje 13 mrtvih i 75 ozlijeđenih
Dužnosnici su rekli da je gusta magla vozačima otežala reakciju, uzrokujući sudare vozila. Nekoliko vozila se i zapalilo nakon nesreće. Putnici su ostali zatočeni dok se vatra munjevito širila
Najmanje 13 osoba je poginulo, a oko 75 je ozlijeđeno u lančanom sudaru na glavnoj autocesti koja povezuje glavni grad Indije s gradom Agrom u državi Uttar Pradesh, priopćile su vlasti u utorak, piše Independent.
Sudarilo se osam autobusa i tri automobila. Dužnosnici su rekli da je gusta magla vozačima otežala reakciju, uzrokujući sudare vozila. Nekoliko vozila se i zapalilo nakon nesreće. Putnici su ostali zatočeni dok se vatra munjevito širila.
Očevici su opisali scene užasa. Ljudi su vrištali tražeći pomoć. Hitne službe su požurile na mjesto nesreće ubrzo nakon nesreće. Vatrogasci su se borili s požarom, dok su policijski timovi i kola hitne pomoći koordinirali spašavanje. Oko 25 ozlijeđenih putnika prevezeno je u bolnice u Mathuri i obližnjim okruzima, a nekoliko ih je u kritičnom stanju.
Najavljena odšteta
Premijer Narendra Modi izrazio je tugu zbog gubitka života i najavio odštetu žrtvama.
"Gubitak života zbog nesreće na autocesti Yamuna u Mathuri, Uttar Pradesh, izuzetno je bolan. Moje misli su s onima koji su izgubili svoje voljene. Molim se za brz oporavak ozlijeđenih“, rekao je.
Obiteljima svakog preminulog bit će dodijeljeno 200.000 rupija (1888 eura), a ozlijeđenima 50.000 rupija (472 eura).
Promet je satima bio u prekidu dok su vlasti micali uništena vozila. Pokrenuta je istraga koja će pokazati kako se točno odvijao tijek nesreće. Tragedija se dogodila usred guste magle i jakog zagađenja zraka diljem sjeverne Indije. Veliki dijelovi Uttar Pradesha probudili su se u srijedu u gustom smogu, a gradovi poput Agre, Varanasija i Prayagraja izvijestili su o znatno smanjenoj vidljivosti.
Bore se s lošim zrakom
U Agri je kultni Taj Mahal ostao zasjenjen nekoliko sati. Delhi i okolne regije već se nekoliko dana bore s opasnom kvalitetom zraka. Indeks kvalitete zraka u glavnom gradu porastao je u kategoriju "ozbiljno", potaknut stagnirajućim vjetrovima, visokom razinom vlage i zarobljenim emisijama iz vozila, građevinskim aktivnostima i regionalnim požarima na poljoprivrednim gospodarstvima.
Gusti smog je također poremetio letove i usporio cestovni promet, što je dovelo do uvođenja hitnih mjera zaštite od onečišćenja i upozorenja koja pozivaju stanovnike da ograniče kretanje na otvorenom.
Meteorolozi su upozorili da će uvjeti mirnog vjetra vjerojatno potrajati, povećavajući rizik i od nakupljanja onečišćenja i slabe vidljivosti.
