FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRIZORI LEDE KRV U ŽILAMA /

Za sudar osam autobusa i tri auta na autocesti kriva je magla! Najmanje 13 mrtvih i 75 ozlijeđenih

Za sudar osam autobusa i tri auta na autocesti kriva je magla! Najmanje 13 mrtvih i 75 ozlijeđenih
×
Foto: Profimedia

Dužnosnici su rekli da je gusta magla vozačima otežala reakciju, uzrokujući sudare vozila. Nekoliko vozila se i zapalilo nakon nesreće. Putnici su ostali zatočeni dok se vatra munjevito širila

17.12.2025.
14:30
Tajana Gvardiol
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Najmanje 13 osoba je poginulo, a oko 75 je ozlijeđeno u lančanom sudaru na glavnoj autocesti koja povezuje glavni grad Indije s gradom Agrom u državi Uttar Pradesh, priopćile su vlasti u utorak, piše Independent.

Sudarilo se osam autobusa i tri automobila. Dužnosnici su rekli da je gusta magla vozačima otežala reakciju, uzrokujući sudare vozila. Nekoliko vozila se i zapalilo nakon nesreće. Putnici su ostali zatočeni dok se vatra munjevito širila. 

Za sudar osam autobusa i tri auta na autocesti kriva je magla! Najmanje 13 mrtvih i 75 ozlijeđenih
Foto: Profimedia

Očevici su opisali scene užasa. Ljudi su vrištali tražeći pomoć. Hitne službe su požurile na mjesto nesreće ubrzo nakon nesreće. Vatrogasci su se borili s požarom, dok su policijski timovi i kola hitne pomoći koordinirali spašavanje. Oko 25 ozlijeđenih putnika prevezeno je u bolnice u Mathuri i obližnjim okruzima, a nekoliko ih je u kritičnom stanju.

Najavljena odšteta

Premijer Narendra Modi izrazio je tugu zbog gubitka života i najavio odštetu žrtvama.

"Gubitak života zbog nesreće na autocesti Yamuna u Mathuri, Uttar Pradesh, izuzetno je bolan. Moje misli su s onima koji su izgubili svoje voljene. Molim se za brz oporavak ozlijeđenih“, rekao je.

Za sudar osam autobusa i tri auta na autocesti kriva je magla! Najmanje 13 mrtvih i 75 ozlijeđenih
Foto: Profimedia

Obiteljima svakog preminulog bit će dodijeljeno 200.000 rupija (1888 eura), a ozlijeđenima 50.000 rupija (472 eura).

Promet je satima bio u prekidu dok su vlasti micali uništena vozila. Pokrenuta je istraga koja će pokazati kako se točno odvijao tijek nesreće. Tragedija se dogodila usred guste magle i jakog zagađenja zraka diljem sjeverne Indije. Veliki dijelovi Uttar Pradesha probudili su se u srijedu u gustom smogu, a gradovi poput Agre, Varanasija i Prayagraja izvijestili su o znatno smanjenoj vidljivosti.

Bore se s lošim zrakom

U Agri je kultni Taj Mahal ostao zasjenjen nekoliko sati. Delhi i okolne regije već se nekoliko dana bore s opasnom kvalitetom zraka. Indeks kvalitete zraka u glavnom gradu porastao je u kategoriju "ozbiljno", potaknut stagnirajućim vjetrovima, visokom razinom vlage i zarobljenim emisijama iz vozila, građevinskim aktivnostima i regionalnim požarima na poljoprivrednim gospodarstvima.

Gusti smog je također poremetio letove i usporio cestovni promet, što je dovelo do uvođenja hitnih mjera zaštite od onečišćenja i upozorenja koja pozivaju stanovnike da ograniče kretanje na otvorenom.

Meteorolozi su upozorili da će uvjeti mirnog vjetra vjerojatno potrajati, povećavajući rizik i od nakupljanja onečišćenja i slabe vidljivosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Stravična prometna nesreća na zagrebačkoj zaobilaznici, kamion je proletio kroz ogradu

Prometna NesrećaLančani SudarAutocestaIndija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRIZORI LEDE KRV U ŽILAMA /
Za sudar osam autobusa i tri auta na autocesti kriva je magla! Najmanje 13 mrtvih i 75 ozlijeđenih