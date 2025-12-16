Kolone vozila zbog prometne nesreće na autocesti, HAK poslao upozorenje vozačima

Na Zagrebačkoj obilaznici (A3) jutros se stvorila kolona vozila duga dva kilometra zbog prometne nesreće kod Mosta Sava u smjeru Bregane izvještava Hrvatski autoklub (HAK).

Također zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti DC55 - Istočnoj obilaznici grada Vinkovaca. HAK navodi da se promet odvija obilazno lokalnim cestama.

Upozoravaju vozače na oprez i da vožnju prilagode uvjetima na cesti jer se u unutrašnjosti pojavljuje magla, a mjestimično i vrlo gusta te je vidljivost smanjena.

Na mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski, a zbog niskih temperatura moguća je poledica.

"Tijekom dana očekujemo povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama", objavio je HAK.

