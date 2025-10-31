Vučić na godišnjicu nesreće u Novom Sadu otvorio dušu: 'Proganjaju me pogreške...'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u svom je obraćanju građanima rekao da će sutra, na godišnjicu pada nadstrešnice u Novom Sadu, otići u crkvu i zapaliti svijeću za svaku od 16 žrtava te tragedije te pozvao sve ljude da učine isto, kao i da pokažu poštovanje prema njima i jedni prema drugima, te da dan prođe mirno, piše Blic.

"Moja želja kao predsjednika Republike je da sutrašnji dan prođe mirno, s poštovanjem jednih prema drugima i jednih prema drugima, posebno prema žrtvama, s više šutnje nego vike, s više razmišljanja nego pretjerivanja, s jasnim pogledom prema sebi nego prema drugima", rekao je Aleksandar Vučić.

"Sutra, 1. studenog, ići ću u crkvu moliti Boga da zapali svijeću za svakog od njih. Pozivam ljude da učine isto, a znam da će mnogi od vas učiniti. Znam i razumijem da u trenucima tuge neki ljudi traže utjehu na okupljanjima, na ulicama, trgovima, drugim mjestima. Svatko to obilježava i svatko tuguje onako kako misli da je najbolje. Sve dok se to radi na miran i zakonit način, s poštovanjem i obzirom prema drugim ljudima, u potpunosti to podržavam. Za žrtve i njihove obitelji, molim vas i pokažimo poštovanje prema njima i jedni prema drugima. Znam da su mnogi još uvijek jako ljuti i osjećaju se nemoćno što krivci za taj strašni događaj još nisu utvrđeni", rekao je Vučić.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Posao države je zaštiti građane

Vučić je napomenuo da "ne mora naglašavati da je za njega razočaravajuće što krivci nisu kažnjeni".

"Iako su takvi procesi komplicirani i traju dugo čak i u puno naprednijim zemljama, mogu razumjeti ljutnju, posebno obitelji žrtava i onih koji su izravno ozlijeđeni i pogođeni tragedijom. Iskreno se nadam da će se na ta pitanja uskoro odgovoriti, na način koji obiteljima i svima u Srbiji pruža neku vrstu pravde. Za mene nije važno samo saznati što se točno dogodilo i zašto se dogodilo, već i kako spriječiti da se takve strašne stvari ponove.

Ili barem smanjiti mogućnost toga na najmanju moguću mjeru. Jer posao države je zaštititi svoje građane. Bitno je utvrditi prošlost, ponajviše kako bismo razumjeli što možemo bolje učiniti u budućnosti. To je dužnost nas koji vodimo zemlju. Godinu dana nakon tog strašnog dana mogu reći da su mnogi u našem društvu napravili ozbiljne i velike pogreške. Uključujući i mene. Šok zbog tog događaja naveo je mnoge ljude da pokažu nečuveni gnjev, da klevetaju, krše pravila, čine nasilje nad drugima i tuđom imovinom, pokušavaju uništiti nit našeg društva i osnovne vrijednosti koje nas povezuju kao narod", rekao je.

Svoj najveći kritičar

Vučić je istaknuo da je kako su neki pokazivali ljutnju, u nekim trenucima i sam je rekao da žali za neke stvari koje je rekao.

"I o studentima, i o prosvjednicima i drugim ljudima s kojima se nisam slagao. Ispričavam se zbog toga. Ne shvaćam svoje pogreške olako. One me proganjaju. Oni koji me poznaju znaju da sam svoj najveći kritičar. Ali dobro sam se trudio da budem bolji.

Želim da se svatko od nas sutra osvrne na stvari koje je rekao ili učinio. Znam da hoću. Sva ova mržnja koja ključa u našem društvu ne donosi ništa dobro. Samo vodi do većeg uništenja. U svom bijesu ne vidimo da uništavamo sposobnost zajedničkog života u zemlji koju, siguran sam, svi volimo", rekao je Vučić.

Poziv na dijalog

Vučić je izjavio da "neka sutra bude dan koji nas ujedinjuje, a ne dan koji nas dodatno razdvaja".

"Dan kada ćemo se ujediniti u tuzi obitelji i pokazati im poštovanje i ljubav. Ne dan koji će svatko od nas iskoristiti za vlastitu političku korist. A prekosutra, pokušajmo još jednom s dijalogom u društvu. Oni koji žele prosvjedovati mogu to nastaviti činiti, ali s više poštovanja prema svojim sunarodnjacima koji se s njima ne slažu. S više poštovanja prema zakonima i pravilima u društvu kojih se svi moramo pridržavati.

Ali prosvjed sam po sebi također nije zamjena za razgovor. Dobar je za uzvikivanje slogana, ali ne i za rješavanje problema. Još jednom pozivam one koji prosvjeduju da sjednu za stol, izraze svoju želju za sudjelovanjem u razgovoru, raspravama, ne kroz ultimatume, već kao dio razgovora. Naša će se zemlja suočiti s ogromnim izazovima u sljedećih nekoliko tjedana i mjeseci. Oni nemaju nikakve veze sa sutrašnjicom. Nemaju nikakve veze s prosvjedima. Stvari koje smo uzimali zdravo za gotovo raspadaju se u današnjem svijetu", rekao je.

Zajedno i ujedinjeni

Vučić je istaknuo da "strukture koje funkcioniraju godinama nestaju, da se sve oko nas mijenja velikom brzinom".

"Događaju se tektonske promjene. I mi moramo pružiti najbolji odgovor na sve to. Zajedno i ujedinjeni. Unatoč svemu, Srbija će preživjeti, ne sumnjam. Ali hoće li Srbija napredovati? Ovisi o svima nama. Ako se nastavimo boriti, imat ćemo manje energije za rast i prosperitet naše zemlje.

Ako radimo zajedno, možemo sve prevladati i izaći jači. Još jednom želim izraziti iskrenu sućut obiteljima šesnaestero voljenih. Uvijek ćemo ih se sjećati. Nemamo pravo dopustiti si da zaboravimo. Želim njihovim obiteljima utjehu na bilo koji način. Iako znam da nikada neće biti dovoljno snage, niti dovoljno prave utjehe. Čuvat ćemo sve te duše i sva ta voljena imena u svojim srcima", rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Kolodvor su nedavno obnavljale kineske tvrtke. Srbijanski zastupnik za RTL: 'Taj projekt je tajanstven'