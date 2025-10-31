Kamere u Novom Sadu: Prosvjedna šetnja tisuća studenata povodom obljetnice pada nadstrešnice

Tisuće studenata tijekom dana došlo je u Novi Sad, gdje se u ovom trenucima održava prosvjedna šetnja, a sutra, 1. studenog, i veliki komemorativni skup u povodu obilježavanja obljetnice pada nadstrešnice željezničkog kolodvora u ovom gradu i pogibije 16 ljudi, što je izazvalo val studentskog i građanskog nezadovoljstva režimom koji ni nakon godinu dana nije kaznio odgovorne.

Studenti pješice i biciklima pristižu iz cijele Vojvodine i Srbije, a najveći će put prijeći oni iz Novog Pazara koji su prema Novom Sadu na obilježavanje obljetnice tragedije krenuli 16. listopada i prijeći će gotovo 400 kilometara.

Studenti će ulaziti u grad sa svih strana, te će jedni ići preko Mosta slobode, drugi preko mosta "Duga", treći s Petrovaradinske strane.

Komemorativni skup

Vlast je pokušavala zapriječiti dolazak studenata tako što im je uskraćivala policijsku pratnju ili javne prostore za smještaj tijekom noći na njihovom putu do Novoga Sada.

Uz studente, na obilježavanje obljetnice tragedije očekuje se dolazak više desetina tisuća ljudi iz cijele Srbije, u vlastitoj ili organizaciji oporbenih stranaka, pokreta i nevladinih organizacija.

Studenti ističu da su na komemorativnom skupu zabranjene zviždaljke i vuvuzele, jer to neće biti prosvjedno okupljanje već komemorativni skup. Program će se završiti u 20 sati 16-minutnom šutnjom.

Još uvijek nema optužnice

U subotu se navršava 12 mjeseci od kada je pala nadstrešnica željezničkog kolodvora u Novom Sadu i na mjestu ubila 14 osoba, među kojima su i djeca. U međuvremenu, još dvije su žrtve preminule - jedna u Kliničkom centru Vojvodine, a druga u Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu.

Nakon tragedije započeli su gotovo svakodnevni masovni antivladini građanski prosvjedi, kojima su se blokadama fakulteta pridružili studenti. Nezadovoljni građani, studenti i srednjoškolci traže kažnjavanje odgovornih u srbijanskoj vlasti i raspisivanje izbora u Srbiji.

Državna tužiteljstva i 12 mjeseci nakon tragedije još uvijek istražuju slučaj pada nadstrešnice i cjelokupne rekonstrukcije pruge te niti jedna optužnica do sada nije potvrđena. Više javno tužiteljstvo u Novom Sadu sredinom je rujna ponovo podiglo optužnicu protiv bivšeg ministra prometa Gorana Vesića i 12 optuženih u ovom slučaju, a sada se ona provjerava od strane suda.

