Volodimir Zelenski objavio velike vijesti: 'Vratili su nam sve!'

Mađarska je vratila gotovinu i zlato ukrajinske Ošadbanke koje su mađarske tajne službe zaplijenile u ožujku, objavio je u srijedu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Mađarska je pod premijerom Viktorom Orbanom, koji je potom izgubio izbore od Petera Magyara, privela sedmoricu Ukrajinaca s oko 82 milijuna dolara u gotovini i zlatu, pod sumnjom za pranje novca. Ukrajina je tu zapljenu osudila kao reketarenje, piše Reuters.

Sva sredstva i zlato u potpunosti su vraćeni u Ukrajinu, rekao je Zelenskij, istaknuvši da je riječ o „konstruktivnom pristupu” Mađarske i „civiliziranom koraku".

Ukrajina je odahnula

"Povrat ukradene imovine povlači jasnu granicu između bezakonja Orbanova režima i konstruktivnog pristupa nadolazeće vlade", poručio je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha na društvenoj mreži X. Magyar bi trebao položiti službenu prisegu u subotu.

Ovo tumačimo kao znak spremnosti Mađarske da unaprijedi naše odnose uz međusobno poštovanje i zdrav pragmatizam - a mi smo spremni uzvratiti istom mjerom", dodao je.

Ukrajina je odahnula nakon što je Orban, najbliskiji ruski saveznik u Europi, izgubio na izborima u travnju. Ukrajinski dužnosnici izrazili su nadu da će Magyar usvojiti pragmatičniji ton u bilateralnim odnosima, dodaje Reuters.

