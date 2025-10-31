Ukrajinci uništili Orešnik na ruskom teritoriju! Objavljeni detalji operacije

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u petak je izjavio da su ukrajinske sigurnosne službe tijekom ljeta 2024. godine uništile rusku balističku raketu Orešnik na ruskom teritoriju, piše The Kyiv Independent.

Naveo je da su u operaciji sudjelovale Ukrajinska sigurnosna služba (SBU), Glavna uprava za obavještajne poslove Ministarstva obrane (HUR) te druge grane obrambenih snaga.

Šef SBU-u Vasilj Maljuk precizirao je da je raketa, inače sposobna nositi nuklearno oružje, uništena na raketnom poligonu Kapustin Jar u ruskoj Astrahanskoj regiji, jednom od glavnih mjesta na kojem Moskva testira strateško oružje.

Što je Orešnik?

Zelenski je istaknuo da Rusi godišnje mogu proizvesti šest takvih raketa i podsjetio da izvješća sugeriraju da ih planiraju rasporediti u Bjelorusiji. "Domet joj je do pet tisuća kilometara, a ima mrtvu zonu od 700 kilometara. Naši partneri u Europi trebali bi na to obratiti pozornost", naveo je Zelenski.

Podsjetimo, ruske snage Orešnik su prvi put upotrijebili 21. studenog, tijekom napada na ukrajinski grad Dnjepar. Ruski predsjednik Vladimir Putin opisao je to kao "odmazdu zbog ukrajinske uporabe američkih i britanskih dalekometnih raketa".

Iako nema previše informacija o samom oružju, vojni analitičari smatraju da je Orešnik unaprijeđena verzija ruske rakete RS-26 Rubež, koja je prvi put razvijena 2011. godine.

Putin je u studenom proučio da je to oružje koje "zapadni protuzračni obrambeni sustavi neće moći presresti". Može nositi nuklearno oružje, ali Putin je rekao da tijekom napada na Dnjepar nije bio naoružan nuklearnom bojevom glavom.

