Šok u prijenosu uživo, moćni Orešnik snimljen na Lukašenkovom stolu? 'Već je na putu'

Maketa za koju se smatra da predstavlja najnoviji ruski balistički raketni sustav Orešnik pojavila se na stolu bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka, objavio je Defence Post u srijedu.

Fotografija je snimljena tijekom sastanka u Minsku, a na njoj se vidi model velikog lansera na kotačima. Vjeruje se da je postavljen na šasiju MZKT-79291 s konfiguracijom kotača 12×12 koja bi trebala pripadati sustavu RS-26 Orešnik.

W gabinecie Łukaszenki zauważono model rosyjskiej wyrzutni pocisków Oresznik.

Riječ je inače o balističkom sustavu srednjeg dometa koji bi trebao djelovati ispod granice od 5.500 kilometara definirane međunarodnim sporazumima o kontroli naoružanja. Međutim, točne tehničke specifikacije su i dalje klasificirane pa nije jasno poštuje li Rusija bilateralne ili multilateralne sporazume potpisane nakon propasti Sporazuma o nuklearnim snagama srednjeg dometa (INF).

'Sve će biti u redu'

Podsjetimo, Lukašenko je ranije potvrdio da se Orešnik već prenosi u Bjelorusiju. Novinari su ga na marginama Globalnog atomskog foruma u Moskvi pitali je li sustav stigao u Bjelorusiju, na što je Lukašenko kazao: "Već je na putu, sve će biti u redu".

Lukašenko je najavio da Orešnik planira na teritoriju Bjelorusije rasporediti do kraja 2025. godine. "Najnoviji ruski hipersonični balistički raketni sustav Orešnik bit će raspoređen u Bjelorusiji do kraja ove godine", poručio je Lukašenko u srpnju.

Orešnik je svoju prvu probnu uporabu imao 21. studenoga 2024., tijekom napada na ukrajinski Dnjipro.

Kremlj: Isporuka Tomahawka bi bila opasna eskalacija

Kremlj je u četvrtak upozorio da bi, u slučaju da SAD isporuče Ukrajini prokektile Tomahawk za udare duboko unutar teritorija Rusije, došlo do nove runde opasne eskalacije između Rusije i Zapada.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je Rusija vidjela izvješća da SAD razmatra jedan takav potez i da će, ako se to dogodi, biti potreban odgovor Rusije.

"Ako se to dogodi, bit će to novi ozbiljan krug napetosti koji će zahtijevati adekvatan odgovor ruske strane", rekao je Peskov dopisniku Kremlja Pavelu Zarubinu.

"S druge strane, također je očito da ne postoji čarobni lijek niti svemoguće oružje koje bi pomoglo režimu u Kijevu. Niti jedno oružje ne može radikalno promijeniti tijek događaja", rekao je Peskov.

Američki potpredsjednik J. D. Vance izjavio je u nedjelju da Washington razmatra ukrajinski zahtjev za isporukom projektila Tomahawk. Predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa isporuku tih krstarećih projektila dugog dometa tijekom sastanka na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda.

Tomahawk je podzvučni krstareći projektil dugog dometa dizajniran za precizne udare na kopnene ciljeve. Operativni domet mu se kreće između 1600 i 2500 kilometara. Prvi put su korišteni u borbi tijekom operacije Pustinjska oluja 1991. godine i danas su ključan dio američkog arsenala. Svaki projektil košta oko 2 milijuna dolara, a proizvodi ih tvrtka Raytheon. Domet Tomahawka stavio bi velike dijelove Rusije, uključujući Moskvu i Sankt Peterburg, unutar dometa ukrajinskih raketnih udara.

