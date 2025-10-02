Rusija ozbiljno zaprijetila Europi: 'Ta bi vam ideja izazvala naš vrlo oštar odgovor'

Rusija je u četvrtak poručila da je ideja korištenja njene zamrznute imovine za davanje zajma Ukrajini, o kojoj raspravljaju čelnici EU-a, nerazumna i da bi izazvala vrlo oštar odgovor Moskve, dok je belgijski premijer pozvao na podijeljenu odgovornost zemalja članica u slučaju tog plana.

Manipuliranje ruskom imovinom bilo bi kršenje međunarodnog prava, a Moskva ima bogat arsenal ekonomskih i političkih sredstava za odgovarajuć odgovor, rekla je glasnogovornica ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova.

Rusija želi podsjetiti vlade EU-a, a posebno Belgiju, gdje je većina zamrznute ruske imovine, da poštuju svoje međunarodne obveze, upozorila je.

Reparaciju plaćaju gubitnici?

Na samitu u Kopenhagenu u srijedu, čelnici Europske unije izrazili su široku podršku ideji korištenja ruske imovine zamrznute na Zapadu u svrhu pružanja zajma Ukrajini od 140 milijardi eura, a da pritom imovinu ne konfiscira.

EU još treba riješiti složene pravne i financijske aspekte, a među prijedlozima je i povrat ako i kada Ukrajina primi reparaciju od Rusije mirovnim sporazumom.

"Ne želim ni raspravljati o tom konceptu, eto koliko je nerazuman. Ali riječ reparacija privukla mi je pažnju... O kakvim isplatama reparacije uopće govori Ursula von der Leyen?", narugala se Zaharova.

Rusija pobjeđuje u ratu protiv Ukrajine, a reparaciju plaćaju gubitnici, ustvrdila je.

Belgijski premijer Bart De Wever rekao je u četvrtak da je zatražio od drugih čelnika EU-a da daju jamstva da će podijeliti rizik u slučaju korištenja zamrznute ruske imovine u njegovoj zemlji za financiranje kredita Ukrajini.

Veliki rat konfiskacije

Prema međunarodnom pravu, imovina suverenih država ne može se konfiscirati pa bi EU pri organiziranju zajma morala pronaći način da ispoštuje vlasništvo na koje polaže pravo Ruska središnja banka, ali i da zaštiti Belgiju od ruske odmazde budući da se u toj zemlji nalazi većina te imovine.

"Nema besplatnog novca. Uvijek ima posljedica", rekao je De Wever novinarima u Kopenhagenu. "Jučer sam svojim kolegama objasnio da želim njihov potpis u kojem piše da ćemo, ako uzmemo Putinov novac i koristimo ga, svi biti odgovorni krene li po zlu."

Rusija nije rekla kako će odgovoriti, ali analitičari kažu da će vjerojatno ciljati na imovinu zapadnih tvrtki koje još uvijek posluju u zemlji.

Neovisni ruski financijski portal The Bell analizirao je ovog tjedna da bi plan EU-a mogao pokrenuti "veliki rat konfiskacije između Moskve i Europe".

POGLEDAJTE VIDEO: Amerikanci dali zeleno svjetlo za Tomahawk? 'Rusija se treba probuditi i prihvatiti realnost'