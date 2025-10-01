Nezapamćena drama u najvećoj europskoj nuklearki, Zelenski zavapio: 'Kritično je'

Okupirana nuklearna elektrana u Zaporižju već je sedam dana "izvan mreže", upozorio je u utorak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u kasnom obraćanju, naglasivši da je situacija "kritična".

"Ovo je sedmi dan. Nikada prije nije bilo ovakve izvanredne situacije u nuklearki u Zaporižju. Situacija je kritična", poručio je Zelenski u video obraćanju.

To je najduži prekid rada najveće europske elektrane od početka ruske invazije i njezinog zauzimanja.

Zelenski ističe da rusko granatiranje onemogućava obnovu dalekovoda potrebnog za hlađenje reaktora i sprječavanje topljenja jezgre.

Voditelj Međunarodne agencije za atomsku energije (IAEA), UN-ovog tijela za nuklearnu energiju, Rafael Grossi poručio je da surađuje s obje strane na obnovi vanjskog dalekovoda i da nema neposredne opasnosti sve dok su dizelski generatori u pogonu, osiguravajući hitnu energiju za postrojenje.

'Nitko nema koristi od nuklearne nesreće'

"Iako se elektrana trenutno nosi sa situacijom zahvaljujući svojim dizel generatorima za hitne slučajeve, koji su posljednja linija obrane, i nema neposredne opasnosti sve dok oni rade, očito je da to nije održiva situacija u smislu nuklearne sigurnosti“, rekao je, prenosi Guardian.

"Nijedna strana ne bi imala koristi od nuklearne nesreće", apelira Grossi.

Zelenski je upozorio da jedan od dizelskih generatora više ne radi, sedam dana otkako su vanjski dalekovodi pali.

Zaporišku elektranu, najveću u Europi sa šest reaktora, zauzele su ruske trupe u prvim tjednima ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, a svaka strana redovito optužuje drugu za napade koji ugrožavaju nuklearnu sigurnost. Smještena u blizini grada Enerhodara uz rijeku Dnjepar, elektrana se nalazi blizu bojišnice.

Trenutno ne proizvodi električnu energiju, ali joj je potrebna energija kako bi se osiguralo da gorivo u reaktorima ostane hladno i da ne dođe do topljenja.

"Ovo je prijetnja svima. Nijedan terorist na svijetu se nikada nije usudio raditi s nuklearnom elektranom ono što radi Rusija. Svijet ne bi trebao šutjeti", dodao je Zelenski.

