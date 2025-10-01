NATO članica potvrdila: Proizvodit ćemo dronove s Ukrajinom da zaštitimo istočno krilo saveza!

Rumunjska se nada da će uskoro u partnerstvu s Ukrajinom proizvoditi obrambene dronove na svom teritoriju za domaću upotrebu, ali i za saveznike Europske unije i NATO-a, rekla je ministrica vanjskih poslova Oana Toiu u intervjuu Reutersu.

Toiu je rekla da su razgovori s Ukrajinom započeli prije niza upada u zračni prostor europskih zemalja, za što se upire prstom u Rusiju.

"Vjerujemo da je strateški važno da istočno krilo bude bolje zaštićeno, posebno u protuzračnoj obrani. Ono što činimo u tom smjeru jest stvaranje potrebnih partnerstva, primjerice s Ukrajinom za izgradnju obrambenih dronova za budućnost“, rekla je.

"Vjerujemo u našu sposobnost da to brzo ostvarimo“, rekla je rumunjska ministrica u intervjuu nakon godišnjeg okupljanja svjetskih čelnika na Općoj skupštini UN-a koje je završilo u ponedjeljak.

Zaštita istočnog krila

Napetosti s Moskvom porasle su posljednjih tjedana nakon što je Estonija optužila Rusiju da šalje borbene zrakoplove u njezin zračni prostor, a NATO-ovi zrakoplovi oborili dronove iznad Poljske. Rumunjska je također navela da su se njezini zrakoplovi gotovo sukobili s dronom koji je upao u njezin zračni prostor.

Rusija je rekla da nikad nije ciljala članice EU-a ili NATO-a, kao i da to ne planira činiti u budućnosti.

Toiu je također rekla u intervjuu da je Rumunjska odobrila povećanu prisutnost američkih vojnika na svom teritoriju kako bi podržala operacije opskrbe gorivom na Bliskom istoku, iako je odbila otkriti brojke.

Od Trumpovog povratka na vlast europski saveznici zabrinuti su zbog mogućeg smanjenja broja američkih snaga u Europi, kojih trenutno ima oko 80.000, pošto raste njihova zabrinutost zbog prijetnje Rusije.

Rumunjska, koja graniči s Ukrajinom, domaćin je brojnim američkim vojnicima i planira uložiti više od 2,5 milijardi eura u svoju zračnu bazu Mihail Kogalniceanu u nadolazećim godinama, proširujući kapacitet te baze za smještaj 10.000 rumunjskih i savezničkih vojnika.

"Ne možemo raspravljati o konkretnim operativnim rokovima, brojkama ili kretanju snaga", rekao je američki obrambeni dužnosnik. "Sjedinjene Države se rutinski koordiniraju sa saveznicima i partnerima, uključujući Rumunjsku, kako bi osigurale da smo u stanju zaštititi američko osoblje, interese i snage u regiji te doprinijeti europskom kolektivnom odvraćanju i obrani NATO-a", dodao je pod uvjetom anonimnosti.

