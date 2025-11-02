Vlak pun alkohola iskočio iz tračnica: Od eksplozije se tresli prozori, crni dim šiklja u nebo. 'Ne prilazite!'

Veliki požar izbio je u subotu nakon što je teretni vlak, koji je prevozio etanol, iskočio iz tračnica u gradu Tepetitlánu u Meksiku, nakon čega su se društvenim mrežama počele širiti strašne snimke buktinje. Uslijedila je velika eksplozija, a gusti crni dim izdizao se u nebo i bio vidljiv iz mjesta koja su udaljena nekoliko kilometara.

Prema lokalnim izvješćima, još nema informacija o žrtvama i ozlijeđenima, no mediji su izvijestili o velikoj panici i strahu među stanovnicima tog područja.

Nesreća se dogodila u blizini općine Tepetitlán u Hidalgu. Vlasti su objavile da su se tri vagona, koja su prevozila etilni alkohol, etanol, žitarice i vozila, zapalila nakon eksplozije. Očevici su ispričali da je eksplozija bila toliko snažna da su se prozori na obližnjim kućama tresli, a promet na cestama je privremeno zaustavljen, prenosi 1tak.

Nakratko je prekinuta i opskrba strujom.

Upozorenje građanima

Na teren su izašli vatrogasci, civilna zaštita i savezne hitne službe koje su ogradile područje, a stanovnicima savjetovale da se drže najmanje dva kilometra od mjesta nesreće.

Vatrogasci su koristili kemijsku pjenu i cisterne s vodom u gašenju. Zbog intenziteta požara, na terenu su bili cijelu noć.

Incident je izazvao ozbiljnu zabrinutost oko sigurnosti željeznica u Meksiku, posebno u pogledu prijevoza zapaljivih materijala poput etanola i etilnog alkohola. Strogo pridržavanje sigurnosnih protokola je ključno, ali početne istrage sugeriraju da neki postupci nisu u potpunosti poštovani. Stručnjaci su primijetili da su odgovarajući sustavi praćenja mogli spriječiti takvu eksploziju.

Agencije za sigurnost željeznica prikupljaju dokaze na mjestu događaja, a istražitelji utvrđuju je li iskakanje iz tračnica uzrokovano tehničkim kvarom ili ljudskom pogreškom.

Ured guvernera Hidalga priopćio je: "Sigurnost nam je prioritet. Svi spasilački timovi aktivno sudjeluju u operacijama spašavanja, a istraga o uzroku nesreće brzo napreduje".

Vlasti prate kvalitetu zraka i razinu plina u okolnim područjima kako bi spriječile izloženost stanovnika toksičnim tvarima.

