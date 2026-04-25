Dvije države donijele odluku! Idu u borbu protiv mafija i kriminalnih bandi

Venezuelska predsjednica Delcy Rodriguez i kolumbijski predsjednik Gustavo Petro u petak su u Caracasu objavili sporazum o vojnoj suradnji između dvije zemlje koji dijele više od 2000 kilometara porozne granice, u borbi protiv "mafija" i "kriminalnih bandi".

Dvije zemlje će "provesti zajedničke, duboko koordinirane napore kako bi oslobodile pogranične zajednice od mafija koje se bave raznim ilegalnim aktivnostima, počevši od kokaina, ilegalnog zlata i trgovine ljudima", izjavio je Petro, prvi šef države koji je posjetio Venezuelu od uhićenja Nicolása Madura 3. siječnja od strane američke vojske.

Rodriguez je istaknula kako su dvije zemlje zauzele "vrlo ozbiljan, vrlo sveobuhvatan pristup onome što borba protiv kriminalnih bandi mora podrazumijevati (...) Naše dvije zemlje obvezale su se na razvoj (...) vojnih planova, ali i na trenutačno uspostavljanje mehanizama za razmjenu informacija i razvoj obavještajnih podataka".

Energetska suradnja

Prvi ljevičarski predsjednik Kolumbije, Gustavo Petro, bio je ključni saveznik Nicolása Madura i isprva je osudio njegovu "otmicu", kao i američki napad. Kasnije je ublažio svoje izjave nakon sastanka s Donaldom Trumpom, što je pomoglo ublažiti napetosti između Bogote i Washingtona.

U petak je Rodríguez, koja vlada pod američkim pritiskom, ipak zahvalila Petru, koji je "bio jedan od prvih ljudi koji nas je nazvao 3. siječnja, u tako teško vrijeme za venezuelanski narod, kako bi izrazio svoju solidarnost".

Još jedna tema o kojoj su razgovarali bila je energetska suradnja i "električna međusobna povezanost za zapadnu Venezuelu", gdje su česti nestanci struje.

Najveće svjetske rezerve sirove nafte

"Elektroenergetska interkonekcija već je pri kraju, kao i plinska interkonekcija, koja će nam omogućiti ne samo transport plina u Kolumbiju, već i zajednički izvoz plina u druge zemlje", naglasila je Rodriguez.

Venezuela, koja ima najveće svjetske rezerve sirove nafte, razvija svoju proizvodnju plina. Zemlja je od 2019. godine pod američkim embargom na naftu i plin, ali od američke intervencije Trump postupno ublažava sankcije.

U međuvremenu, američki ministar unutarnjih poslova Doug Burgum i ministar energetike Chris Wright posjetili su Venezuelu kako bi promovirali ponovno otvaranje energetskog sektora u zemlji. Pod pritiskom SAD-a, Venezuela je usvojila reforme svog zakona o ugljikovodicima i rudarskog zakonika, otvarajući sektor privatnim ulaganjima.

