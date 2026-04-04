VELIKE POPLAVE /

Sve je pod vodom: I kuće i ceste i vikendice... Pogledajte prizore iz zraka u BiH

Foto: Dejan Rakita/PIXSELL
Na području Gračanice u Bosni i Hercegovini u subotu je proglašeno stanje neposredne opasnosti od poplava uslijed obilnih padalina, priopćili su iz Uprave civilne zaštite Federacije BiH, prenose bh mediji. Ispuštanje vode iz HA Modrac dovelo je do porasta vodostaja rijeke Spreče i izazvalo poplave u Gračanici.

Kako je priopćeno iz Federalne uprave civilne zaštite, trenutno je poplavljeno oko 350 ha poljoprivrednog zemljišta, četiri stambena objekta, sedam vikend objekata, lokalna cesta prema Porječini, lokalna cesta prema Petrovu i više poljskih putova, dio igrališta u MZ Pribava, ugrožene su Terme i više gospodarskih objekata.

"PVJ Gračanica je tijekom noći bila angažirana na ispumpavanju vode iz stambenih objekata. Mehanizacija tvrtki Roading d.o.o. i Kamenolom Drijenča d.o.o. napravila je nasipe od rijeke Spreče u dijelu naselja Kamenica, kako bi spriječili izlijevanje vode i plavljenje naselja u MZ Donja Orahovica", dodaje se.

4.4.2026.
18:19
Dejan Rakita, pixsell
PoplaveBihGracanica
