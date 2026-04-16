Vatrena gljiva nad Kijevom, pojavile se snimke napada: Među mrtvima i dijete

Tri osobe, među kojima 12-godišnje dijete, poginule su, a više od 20 je ranjeno u ruskim zračnim napadima na Ukrajinu, objavile su ukrajinske vlasti u četvrtak.

"Dvije osobe, 12-godišnji dječak i 35-godišnja žena, ubijene su u neprijateljskom napadu na glavni grad", napisao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko na Telegramu, dodajući da je deset stanovnika ozlijeđeno. Timur Tkačenko, šef vojne uprave glavnog grada, procijenio je broj ozlijeđenih u gradu na 18, uključujući dijete.

The death toll from the Russian Armed Forces’ attack on Kyiv has risen to five, including a 12-year-old girl.



In total, 45 people have been injured as a result of the shelling.

Fotografije objavljene na internetu prikazuju požare koji su izvan kontrole i dim koji se diže prema nebu.

🔴 BREAKING: Overnight Russian missile attack on Ukraine killed at least five in Kyiv, including a child.



21 others were injured, including four first responders targeted in a double-tap strike, according to local authorities.

Kličko je rekao da su spasilačke ekipe spasile majku i dijete iz zgrade u središnjem okrugu gdje je prizemlje teško oštećeno. Također je kazao da je projektil pogodio šesti kat stambene zgrade u središnjem okrugu Podil.

Napadi i u Dnjepru i Harkivu

Kličko je rekao da je izbio veliki požar u zgradi u okrugu na sjeveru glavnog grada te da su ozlijeđena četiri djelatnika hitne medicinske pomoći, dok su ruševine pale na nekoliko lokacija.

Jedna osoba je također poginula u ruskom napadu na jugoistočni grad Dnjepar, izvijestio je regionalni guverner Oleksandr Ganža. Rekao je da je 10 ljudi ozlijeđeno i objavio fotografije stambenih zgrada u plamenu. Napadi su tijekom noći pogodili i Odesu, ranivši pet osoba, prema ukrajinskim vlastima.

U Harkivu, drugom najvećem gradu na sjeveroistoku Ukrajine, dužnosnici su rekli da su dvije osobe ozlijeđene u napadima dronovima.

POGLEDAJTE VIDEO: On je kamenčić u cipeli koji žulja EU, Putinov saveznik, Trumpov prijatelj i 'pljunuti' Mel Gibson