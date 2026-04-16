HOROR /

Vatrena gljiva nad Kijevom, pojavile se snimke napada: Među mrtvima i dijete

Vatrena gljiva nad Kijevom, pojavile se snimke napada: Među mrtvima i dijete
Foto: screenshot/x

Fotografije objavljene na internetu prikazuju požare koji su izvan kontrole i dim koji se diže prema nebu

16.4.2026.
6:50
Hina
Tri osobe, među kojima 12-godišnje dijete, poginule su, a više od 20 je ranjeno u ruskim zračnim napadima na Ukrajinu, objavile su ukrajinske vlasti u četvrtak.

"Dvije osobe, 12-godišnji dječak i 35-godišnja žena, ubijene su u neprijateljskom napadu na glavni grad", napisao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko na Telegramu, dodajući da je deset stanovnika ozlijeđeno. Timur Tkačenko, šef vojne uprave glavnog grada, procijenio je broj ozlijeđenih u gradu na 18, uključujući dijete.

Fotografije objavljene na internetu prikazuju požare koji su izvan kontrole i dim koji se diže prema nebu.

Kličko je rekao da su spasilačke ekipe spasile majku i dijete iz zgrade u središnjem okrugu gdje je prizemlje teško oštećeno. Također je kazao da je projektil pogodio šesti kat stambene zgrade u središnjem okrugu Podil.

Napadi i u Dnjepru i Harkivu 

Kličko je rekao da je izbio veliki požar u zgradi u okrugu na sjeveru glavnog grada te da su ozlijeđena četiri djelatnika hitne medicinske pomoći, dok su ruševine pale na nekoliko lokacija.

Jedna osoba je također poginula u ruskom napadu na jugoistočni grad Dnjepar, izvijestio je regionalni guverner Oleksandr Ganža. Rekao je da je 10 ljudi ozlijeđeno i objavio fotografije stambenih zgrada u plamenu. Napadi su tijekom noći pogodili i Odesu, ranivši pet osoba, prema ukrajinskim vlastima.

U Harkivu, drugom najvećem gradu na sjeveroistoku Ukrajine, dužnosnici su rekli da su dvije osobe ozlijeđene u napadima dronovima.

RusijaUkrajinaVladimir Putin
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
