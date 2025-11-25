Vatikan održao lekciju o seksu i braku: 'Svaki spolni čin ne mora imati za cilj prokreaciju'

Brak je ekskluzivna i neraskidiva zajednica, poručuje se u novoj doktrinalnoj noti Uno caro (Jedno tijelo) vatikanskog Dikasterija za nauk vjere kojom se vjernici pozivaju na monogamiju. Navodi se i da "svrha spolnosti u braku" nije samo prokreacija.

Najviši vatikanski doktrinarni ured poručio je katolicima, njih 1,4 milijarde diljem svijeta, da bi trebali težiti doživotnom braku s jednim supružnikom i ne bi trebali imati više spolnih veza.

'Brak zahtijeva isključivost'

Dokument je odobrio papa Lav XIV.

Kritizirajući praksu poligamije u Africi, uključujući i među članovima Crkve, Vatikan je ponovio da je brak doživotna obveza između jednog muškarca i jedne žene.

Doktrinalna nota, u kojoj se ne govori o istospolnim vezama, usredotočena je na tradicionalan brak kojeg naziva „isključivom zajednicom i uzajamom pripadnosti“.

Potiče katolike da pronađu jednog supružnika i da mu budu predani.

"Svaki autentični brak je jedinstvo sastavljeno od dvije osobe, koje zahtijeva tako intiman i sveobuhvatan odnos da se ne može dijeliti s drugima", navodi se.

"Budući da je (brak) zajednica između dvije osobe koje imaju potpuno isto dostojanstvo i ista prava, on zahtijeva isključivost", dodaje se.

Naglašava se da "monogamija nije ograničenje, već obećanje na vječnost".

Navodi se i da svrha spolnosti nije samo osiguravanje prokreacije, već i "pomaže obogatiti i ojačati jedinstveno i isključivo sjedinjenje i osjećaj uzajamne pripadnosti".

Seksualnost nije puki impuls

Dokument pod naslovom "Jedno tijelo - U pohvalu monogamiji" kaže da seksualnost nije puki impuls ili ispušni ventil, već "divni Božji dar" koji svaku osobu usmjerava prema samodarivanju i dobru drugoga u punini njezine osobe.

"Brak zadržava svoju bitnu prirodu čak i kada nema djece", navodi se.

Poligamija u Africi, gdje mnogi katolici sudjeluju u stoljetnim kulturnim praksama održavanja više od jedne predane veze, bila je tema žustre rasprave na vatikanskim sastancima o braku 2023. i 2024.

Također se raspravljalo o porastu otvorenih veza u zapadnim zemljama, gdje pojedinci istovremeno izlaze s više ljudi i o preljubu.

U dokumentu se ne raspravlja o razvodu, koji Crkva ne priznaje jer brak smatra doživotnom obvezom.

Međutim, Crkva ima postupak poništenja braka kojim se procjenjuje jesu li brakovi pravilno sklopljeni i naglašava da se od partnera ne očekuje da ostanu u nasilnim vezama.

Iako ova 'bračna ljubav' može dovesti do djece, "to ne znači da svaki spolni čin mora izričito imati za cilj prokreaciju", stoji u dekretu, naglašavajući da brak zadržava svoju bitnu prirodu čak i kada je bez djece.

POGLEDAJTE VIDEO: Proslavili su 70 godina i opet stali pred oltar