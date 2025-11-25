Hrvatska će morati priznati gej brakove pod jednim uvjetom? Sud EU-a donio važnu presudu

Države članice obvezne su priznati istospolni brak koji je zakonito sklopljen u drugoj državi članici u kojoj su ostvarivali slobodu kretanja i boravka, presudio je u utorak Sud EU-a.

Dvojica poljskih državljana koji borave u Njemačkoj, od kojih je jedan njemački državljanin, vjenčali su se 2018. u Berlinu.

Želeći otići u Poljsku i ondje boraviti kao bračni par, zatražili su da se u poljsku državnu maticu izvrši prijepis vjenčanog lista izdanog u Njemačkoj, kako bi im se u Poljskoj priznao njihov brak.

Taj je zahtjev odbijen uz obrazloženje da se poljskim pravom ne dopušta brak između osoba istog spola. Prijepisom predmetnog vjenčanog lista bila bi povrijeđena temeljna načela utvrđena u poljskom pravnom poretku, zaključio poljski sud.

Što je točno odlučio Sud?

Nakon žalbi, predmet je dospio pred poljski vrhovni sud koji se obratio Sudu EU-a s pitanjem je li u skladu s pravom Unije nacionalni propis kojim se ne dopušta priznavanje braka između osoba istog spola koji je sklopljen u drugoj državi članici ni prijepis vjenčanog lista za taj brak u državnu maticu u tu svrhu.

“Odbijanje priznavanja braka dvojice građana Unije istog spola koji je zakonito sklopljen u drugoj državi članici u kojoj su ostvarivali svoju slobodu kretanja i boravka može dovesti do ozbiljnih administrativnih, profesionalnih i privatnih nepogodnosti, prisiljavajući bračne drugove da žive kao nevjenčane osobe u državi članici svojeg podrijetla. Stoga Sud presuđuje da je takvo odbijanje protivno pravu Unije. Takvim se odbijanjem ne povređuje samo sloboda kretanja i boravka nego i temeljno pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života”, kaže se u priopćenju Suda EU-a.

Sud EU-a pritom podsjeća da obveza priznavanja istospolnog braka sklopljenog u drugoj državi članici ne podrazumijeva uvođenje braka između osoba istog spola u nacionalno pravo. Sud EU-a ne rješava spor pred nacionalnim sudom.

Na nacionalnom je sudu da sada riješi predemet u skladu s odlukom Suda EU-a. Ta odluka jednako obvezuje i druge nacionalne sudove pred kojima bi se moglo postaviti slično pitanje.

