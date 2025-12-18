Modrice i točkice na usnama Karolin Leavitt otkrivaju što se zapravo događa

Karolina Leavitt, američka reality zvijezda, nedavno je objavila portret u magazinu Vanity Fair koji je odmah privukao pažnju javnosti. Na slici su najviše komentara privukle njezine usne, koje izgledaju natečeno, s točkastim tragovima i sjajilom koje naglašava svaki detalj.

Stručnjaci sumnjaju na svježe filere

Plastični kirurg dr. John Diaz primijetio je da postoje "blage nepravilnosti u konturi, što nije idealno". Dermatologinja dr. Lauren Moy ističe da fotografija pokazuje usne u koje su vjerojatno tek uštrcani fileri. Svi stručnjaci napominju da je teško procijeniti konačni rezultat jer proces zacjeljivanja još traje, piše The Cut.

Modrice i točkice krvarenja

Dr. Mona Gohara, dermatologinja, pojašnjava da tragovi i točkice na usnama nastaju kada "igla ili kanila prođu kroz osjetljive krvne žile usana". Upravo ti znakovi upućuju na to da je procedura izvedena vrlo nedavno, možda dan ili nekoliko dana prije snimanja.

Leavitt ne komentira glasine

Karolina Leavitt se na kritike nije izravno osvrnula, već je na društvenim mrežama objavila nekoliko laskavijih fotografija na kojima su usne prikazane prirodnije i bez uočljivih tragova.

Što kažu estetski stručnjaci

Svi upitani stručnjaci slažu se da natečenost i modrice s vremenom nestaju te da konačni rezultat filera treba procijeniti tek nakon što usne potpuno zacijele. Procedura je uobičajena, ali treba vremena da se vidi pravi efekt.

