Senzacija nad senzacijama: Iznenada zablistao i posramio najboljeg na svijetu

U jednom od najnevjerojatnijih preokreta sezone Svjetskog kupa u alpskom skijanju, češki skijaš Jan Zabystran ostvario je senzacionalnu pobjedu u superveleslalomu u Val Gardeni. Sa startnim brojem 29, 27-godišnji autsajder odvozio je utrku života i za 22 stotinke sekunde nadmašio nedodirljivog Švicarca Marca Odermatta, spriječivši ga da upiše svoju 51. pobjedu u karijeri.

Vožnja iz snova na legendarnom Saslongu

Sve je izgledalo spremno za još jedan dan dominacije Marca Odermatta. Švicarac, koji je dan ranije slavio u spustu na istoj stazi, postavio je rano vrijeme koje se činilo nedostižnim. Iako je napravio manju pogrešku u donjem dijelu staze, njegova vožnja bila je dovoljno brza da se činilo kako mu je druga pobjeda u dva dana zajamčena.

Međutim, kako je utrka odmicala, uvjeti na stazi Saslong počeli su se mijenjati. Sunce je sve jače obasjavalo stazu, a vjetar u leđa davao je prednost skijašima s kasnijim startnim brojevima. Jedan od onih koji je to iskoristio na najbolji mogući način bio je Jan Zabystran. Čeh, čiji je najbolji rezultat u karijeri do tada bilo osmo mjesto iz Kvitfjella, odvozio je bez ijedne pogreške. Kroz ciljnu ravninu prošao je s vremenom 1:24.86, izazvavši nevjericu ne samo kod konkurencije, već i kod samog sebe. Odermatt je tako postao jedini skijaš iz prve desetorice na startu koji je na kraju završio u top 10.

"Mislio sam da je i top 30 u redu"

Reakcija Zabystrana u cilju govorila je sve. U potpunom šoku, gledao je u semafor na kojem je svijetlilo zeleno svjetlo, označavajući vodstvo. Njegova pobjeda nije samo prva u njegovoj karijeri, već i prva pobjeda za jednog muškog skijaša iz Češke u povijesti Svjetskog kupa.

"Kada bih jednog dana mogao biti među prva tri, to bi bilo savršeno", izjavio je za Eurosport, opisujući svoj dugogodišnji san. "Nakon što sam jučer bio 32., danas sam samo mislio 'odskijaj svoje i budi barem u top 30'. A onda sam prošao cilj, vidio zeleno svjetlo... ovo je luda noć. Skijanje je bilo čisto i jednostavno, ali obično je to sporije. Mislio sam si da bi top 20 ili top 30 bilo u redu za osvajanje bodova. Ali prvo mjesto!", rekao je presretni Čeh.

Domaći talijanski navijači također su imali razloga za slavlje jer je treće mjesto osvojio Giovanni Franzoni, sa zaostatkom od 0,37 sekundi. Unatoč porazu, Marco Odermatt i dalje uvjerljivo vodi u ukupnom poretku Svjetskog kupa i poretku superveleslaloma. Skijaška karavana ostaje u Italiji, gdje se vikend nastavlja klasičnim spustom u subotu u Val Gardeni, a zatim seli u Alta Badiju na tehničke discipline.

