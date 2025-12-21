Približava se frontalni poremećaj: Kiša, grmljavina, a evo gdje bi mogao pasti i snijeg

Anticiklona će polako slabjeti kako se sa zapada približava frontalni poremećaj i polje sniženog tlaka koji će nam donijeti promjenljivije vrijeme za blagdane, a ponajprije gorju čini se i bijeli Božić. Ipak za pouzdaniju i sigurniju prognozu treba još pričekati koji dan. Nedjelja vrlo slična suboti što se vremena tiče. Tmurno vrijeme pratit će kopnene krajeve i u novom tjednu, a sve više oblaka uz jugo od ponedjeljka će biti i na moru.

NEDJELJA

Prijepodne u znaku tmurnog, često i maglovitog vremena na kopnu, dok će na moru biti pretežno sunčano. Nešto više oblaka bit će ujutro na sjevernom Jadranu, moguće nakratko i magle, ponajprije u Istri. Vjetar će biti većinom slab, duž obale mjestimice do umjerena bura. Jutarnja temperatura od 0 do 4 °C u unutrašnjosti, na Jadranu između 7 i 11 °C. U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i u nastavku dana bez veće promjene, i dalje po nizinama tmurno i uz smanjenu vidljivost, a u gorju moguća sunčana razdoblja. Vjetar će biti slab, a temperatura vrlo slična današnjoj oko 5 °C.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu uz oblake i maglu, ponegdje moguće i rosulju te vrijednosti temperature od 4 do 6 °C - dakle gotovo preslika subotnjeg vremena. Sasvim suprotna slika vremena u Dalmaciji gdje će biti puno sunčanih sati, uz njih i neuobičajene topline za doba godine, čak moguće i do 17 °C. Slab do umjeren istočnjak i bura okretat će potkraj dana na jugo, prvo na otvorenom.

I na sjevernom Jadranu barem djelomice sunčano uz buru i istočnjak, krajem dana na otvorenom i jugo. Oblačnije i dalje u unutrašnjosti posebno po kotlinama gdje će se niski oblaci i magla zadržavati cijeli dan. Temperatura od 4 do 6 °C u Gorskom kotaru i Lici, a na moru između 13 i 15 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Nastavlja se tmurno vrijeme na kopnu i u novom tjednu. Tek će tu i tamo biti moguća kraća sunčana razdoblja, ponajprije u utorak na istoku. Bit će često i magle, a od utorka raste i vjerojatnost za oborinu, prvo kišu, no uz manji pad temperature potkraj srijede ponajprije u gorju i snijeg. Za pouzdaniju prognozu treba još pričekati, no čini se da se ipak onima u gorju smiješi bijeli Božić.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu ponedjeljak još uglavnom suh, potkraj dana kako će jugo jačati uz sve veću vjerojatnost za kišu. Od utorka vrlo promjenljivo uz povremenu kišu, mjestimice i popraćenu grmljavinom. Od srijede na sjevernom dijelu jaka bura. Bit će hladnije.