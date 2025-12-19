Kontaminirana još jedna lokacija: Legionela otkrivena i u jednoj zagrebačkoj školi

Legionela - bolest koja može izazvati upalu pluća - otkrivena je u vodi u zagrebačkom dječjem vrtiću Bajka i na bazenu Mladost, ali i u Osnovnoj školi Augusta Šenoe s kojom vrtić dijeli zgradu, kako je u četvrtak izvijestio RTL Danas.

Za učenike su osigurane cisterne s vodom, a prehrana se dovodi iz područne škole te je uzet uzorak vode iz škole, dok za vrtić slijedi pasterizacija vode podizanjem temperature na 80 stupnjeva.

Škola se oglasila priopćenjem u kojem je roditelje obavijestila o prosutnosti legionele i daljnjim koracima:

"Prilikom redovitog, unaprijed planiranog testiranja kvalitete vode u objektu dječjeg vrtića u našoj školi utvrđena je prisutnost legionele. I vrtić i škola odmah su postupili po protokolu i uputama nadležnih tijela. Konkretnije, osigurane su cisterne s pitkom vodom, a prehrana je organizirana i dovozi se iz područne škole.

S obzirom da je vrtić, u skladu s uobičajenom praksom tijekom božićnih praznika, od idućeg tjedna planirao preseljenje djece u centralni objekt, s obzirom na sezonu gripe i mali broj prisutne djece, donesena je odluka da se radi jednostavnije organizacije, djeca iz vrtića već danas izmjeste u centralni objekt te započne uobičajena zimska organizacija rada", navodi se u objavi.

Iz škole naglašavaju da nisu zabilježena nikakva oboljenja niti zdravstvene tegobe povezane s navedenim nalazom, ni kod djece ni kod zaposlenika, te da su sve mjere poduzete pravodobno i preventivno, s ciljem potpune zaštite zdravlja djece i djelatnika objekta.

"Ukoliko bi se opet utvrdila količina legionalene koja ne odgovara, onda bi se preporučilo objektu da radi dezinfekciju sustava klornim preparatima", poručila je u četvrtak Jasna Bošnir, voditeljica službe za zdravstvenu ekologiju NZJZ Andrija Štampar u izjavi za RTL Danas.

POGLEDAJTE VIDEO Legionela u Zagrebu, roditelji ogorčeni: 'Ne znamo što se događa i koliko traje'