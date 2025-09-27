Uznemirujuća snimka: Sačmaricom ubio bivšu suprugu na radnom mjestu

Počelo je suđenje Atilli Ayintapliju (44) iz Turske koji je optužen da je u svibnju ubio svoju bivšu suprugu Eser Karace (42), objavio je New York Post u četvrtak.

Stravičan zločin počinio je na dan kad mu je uručila zabranu približavanja. Otišao je u privatnu bolnicu u Kahramanmaras u kojoj je radila i na nju više puta zapucao iz sačmarice.

Uznemirujuća snimka

Na izuzetno uznemirujućoj snimci vidi se kako 44-godišnjak odjeven u crno i s plastičnom vrećicom u ruci ulazi u ured bivše supruge. Karaca i njezin kolega ga odguruju i kreću u bijeg dok on iz vrećice vadi oružje.

⚫️ Uzaklaştırma kararı vardı, öldürüldü!



Kahramanmaraş’ta tıbbi sekreter Eser Karaca, eski eşi Atilla Ayıntaplı tarafından çalıştığı hastanede pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.



Cani, poşete gizlediği silahla hastaneye girdi, Karaca’nın odasına saklandı. Eser Karaca… pic.twitter.com/SFpF7pLGna — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) September 24, 2025

Bivšu suprugu sustigao je na stepenicama. Podigla je ruke kako bi se pokušala obraniti, no Ayintapl ju je nemilosrdno upucao. Dok je padala na tlo, ubojica je ispalio još dva hica, a onda otišao iz bolnice.

Tužitelji žele doživotnu

Samo nekoliko trenutaka kasnije, zaposlenici su dotrčali do Karace i počeli vrištati kad su joj vidjeli krvavo tijelo. Potom su je žurno prebacili na odjel hitne pomoći u istoj bolnici. Nažalost, nije joj bilo spasa te je umrla od zadobivenih rana.

Ayintapli je pobjegao iz zgrade, ali su ga kasnije uhitili i pritvorili. Uz ubojstvo, optužen je i za prijetnju oružjem. Tužitelji traže doživotnu zatvorsku kaznu.

