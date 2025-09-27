Unuk zvjerski ubio baku i djeda pa pobjegao u autu: 'Krvi je bilo na sve strane'

Bračni par Momčilo (79) i Živadinka Radosavljević (76) iz sela kod Despotovca u Srbiji u petak ujutro brutalno su ubijeni u obiteljskoj kući, a za stravičan zločin osumnjičen je njihov unuk M.M. (39).

Portal Kurir.rs razgovarao je s uznemirenim mještanima i doznao da je tijela supružnika pronašao njihov zet. "Čovjek nije mogao ući u kuću pa je zvao policiju. Zajedno su ušli i zatekli jeziv prizor. Krvi je bilo na sve strane. Čuli smo da je unuk uzeo nož i izbo baku i djeda", rekli su mještani.

Otkriven motiv?

Sugovornici su dodali da je osumnjičenik danima dolazio u kuću bake i djeda te da je njegov kamion od petka ujutro parkiran u dvorištu.

"Zvjerski ih je ubio, jadni ljudi. Navodno je nakon zločina uzeo djedov auto i pobjegao, tko zna gdje je sada", kažu mještani i dodaju da je riječ o "finim ljudima bez ikakve mrlje" koji su odgojili dvije kćeri.

Motiv jezivog ubojstva utvrdit će kriminalističko istraživanje, no sumnja se da su se posvađali oko novca za stoku. "Unuk je uzeo stoku kako bi je prodao, ali djedu nije dao novac. Vjerojatno su se oko toga posvađali", smatraju mještani. Traje intenzivna potraga za osumnjičenim 39-godišnjakom, a istragu vodi Više javno tužiteljstvo u Jagodini.

