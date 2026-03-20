Pala velika krijumčarska banda: Zaradili pozamašnu svotu, objavljeni detalji

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv sedmero hrvatskih državljana i jednog pakistanskog državljanina zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja te protuzakonitog ulaženja stranih državljana, kretanja i boravka u Hrvatskoj, drugoj članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma u sastavu zločinačkog udruženja. Sumnja se da je osmorka nezakonito prebacila čak 624 stranaca i tako zaradili najmanje 297.180,00 eura, što su podijelili među sobom ovisno o svojim ulogama.

Prema optužnici, glava cijele operacije bio je prvookrivljeni koji se tereti da je u razdoblju od 5. siječnja do 17. rujna 2025. u Splitu, Dugopolju, Trogiru i Zadru te drugim mjestima u Hrvatskoj, s ciljem stjecanja nepripadne materijalne koristi, organizirao kontinuirano nedozvoljeno prevođenje većeg broja stranaca iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku izvan obilježenih graničnih prijelaza bez predočavanja putnih dokumenata i viza za njihov privremeni smještaj i daljnji prijevoz kroz Hrvatsku do dogovorenih odredišta na području Europske unije u zamjenu za novac.

Sto do tisuću eura po prevezenom strancu

Da bi uspio u tom planu, povezao je u zajedničko djelovanje ostale osumnjičene međusobnim posredstvom. Potom im je davao upute oko prijevoza stranaca.

U optužnici se dodaje da je prvookrivljeni sa zasad nepoznatim osobama dogovorio dovoženje stranih državljana do ilegalne granice Bosne i Hercegovine s Hrvatskom. Kada bi dobio detalje, prenosio bi ih ostalima te ih naredio da automobilima dođu na mjesto gdje su stranci ilegalno prešli granicu uz pomoć osmookrivljenog.

"Nakon toga ih je zadužio da strane državljane prevezu preko teritorija Hrvatske do krajnjeg odredišta rutom koju on odredi i to najčešće na područje Splita, Dugopolja, Trogira i Zadra na prethodno zadane lokacije", dodaju iz USKOK-a.

Nakon što su obavili posao, sumnjaju istražitelji, prvookrivljeni je ostalima, te još nekim nepoznatim osobama, plaćao iznose od sto do tisuću eura po prevezenom strancu.

Tako je grupa u 137 navrata prebacila najmanje 624 stranaca i zaradila 297.180,00 eura.

