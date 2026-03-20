Vlatka Pokos otkrila što će napraviti s novcem ako pobijedi u sporu s bivšom prijateljicom

Bivša pjevačica i televizijska voditeljica Vlatka Pokos (55) oglasila se na društvenim mrežama povodom sudskog spora s bivšom prijateljicom Ksenija Remenar Vekić, poručivši kako joj novac iz tužbe nije primarni cilj.

Reakcija na medije

Vlatka je putem Instagrama reagirala na medijske objave o ročištima, posebno se osvrnuvši na isticanje cijena njezine odjeće i modnih dodataka. “Vidim da su mediji jako dobro informirani o mojim sudskim ročištima, uz neukusno naglašavanje cijena moje odjeće i torbi”, napisala je.

Dodala je i kako će eventualna odšteta, ako dobije spor, biti donirana u humanitarne svrhe, konkretno za djecu pogođenu krizama u Gazi, Libanonu i Iranu.

‘Motivi su dublji od novca’

Pokos je naglasila da joj financijska korist nije cilj sudskog postupka.

“Moj motiv u ovom sporu sigurno nije novac, motivi su dublje prirode”, poručila je, ostavljajući otvorenom mogućnost da se cijeli slučaj riješi mirenjem, bez daljnjeg sudskog postupka.

Početak spora

Podsjetimo, sukob između Vlatke i njezine bivše prijateljice započeo je prošlog ljeta nakon javnih objava na društvenim mrežama. Remenar Vekić tada je na Facebooku iznijela niz tvrdnji o Pokos, uključujući i onu da “živi na dug”, što je Vlatka odlučila pravno osporiti. Kao odgovor, Pokos je odbacila sve optužbe i istaknula da je riječ o kleveti, najavivši tužbu za zaštitu prava osobnosti i naknadu štete.

Sudski postupak u tijeku

Na nedavnom ročištu na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu obje strane pristale su na mogućnost mirenja, što je uobičajena praksa u ovakvim slučajevima. Nastavak postupka očekuje se na jesen, ako do dogovora ne dođe.

Podsjetimo, Pokos u tužbi traži 5000 eura odštete zbog neimovinske štete te zabranu daljnjih objava koje bi joj mogle narušiti ugled.

