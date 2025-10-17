Trump se sastaje sa Zelenskim: Hoće li dobiti rakete s kojima će moći gađati Moskvu?

Ključne točke:

Volodimir Zelenski je stigao u Wasington, danas se sastaje s Donaldom Trumpom u Bijeloj kući

Trump je otkrio da će se s Vladimirom Putinom uskoro sastati u Budimpešti

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Eksplozije u ruskoj regiji

7.02 - U okupiranom Donjecku i ruskom gradu Sočiju zabilježene su eksplozije usred navodnih napada dronovima tijekom noći 17. listopada. "U Sočiju je aktivan sustav protuzračne obrane. Napad bespilotnih letjelica (UAV) se odbija", rekao je gradonačelnik Sočija Andrej Prošunin. Gradonačelnik je kasnije rekao da je raketni napad odbijen sustavima protuzračne obrane u gradu. Oko 7.30 sati po lokalnom vremenu, sve prijetnje dronovima i raketama su otklonjene, rekao je Prošunin nakon toga.

Ukrajinska vojska redovito napada vojnu infrastrukturu unutar okupiranih teritorija i duboko u Rusiji u pokušaju da smanji borbenu moć Moskve. U Donjecku je u napadu dronom pogođeno rusko skladište streljiva, a u okupiranom gradu zabilježeni su požari i eksplozije.

Sastanak Trumpa i Zelenskog

6.46 - Američki Donald Trump će danas u Bijeloj kući ugostiti Volodimira Zelenskog, samo dan nakon što je najavio još jedan sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u nastojanju da okonča rat u Ukrajini. Zelenski je stigao u Washington u četvrtak i pokušat će uvjeriti Trump da je slanje raketa dugog dometa Tomahawk, koje bi mogle dosegnuti Moskvu dobra ideja.

Nakon telefonskog razgovora dvojice čelnika dužeg od dva i pol sata, Trump je na društvenoj mreži Truth Social rekao da će se s Putinom uskoro sastati u Budimpešti.

Savjetnik Kremlja Juri Ušakov objavio je na X-u da je Putin rekao Trumpu da bi isporuka raketa Tomahawk Ukrajini mogla naštetiti mirovnom procesu te odnosima Washingtona i Moskve. Najavio je da će prije susreta u Budimpešti, idućih dana telefonski razgovarati šefovi diplomacija dviju država Sergej Lavrov i Marco Rubio.

Savjetnik Kremlja je rekao i da se razgovor u četvrtak održao na inicijativu Moskve. Ukrajina od SAD-a traži rakete dugog dometa Tomahawk s kojima bi mogla gađati ciljeve duboko u Rusiji, pa i Moskvu. Trump je ranije rekao da bi Washington mogao odobriti isporuku tog naoružanja ako Putin odbije sjesti za pregovarački stol.

Trump i Putin su o Ukrajini razgovarali na samitu u kolovozu na Aljasci. Putinova putovanja ograničena su zbog činjenice da ga Međunarodni kazneni sud traži radi navodnih ratnih zločina u Ukrajini. Odnosi Ukrajine i Mađarske su u posljednje vrijeme posebno zaoštreni. Zelenski je nedavno optužio Mađarsku da su njezini dronovi ušli u Ukrajinu, na što mu je mađarski premijer Viktor Orban odgovorio da Ukrajina nije neovisna država.