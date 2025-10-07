Užas u Gazi gori je od noćne more: Bebe dijele maske s kisikom, rađaju se pothranjena

Izrael je više puta odbacio zahtjev za prijenosom inkubatora iz evakuirane bolnice u sjevernoj Gazi, rekao je u utorak dužnosnik UN-ove agencije za djecu, što dodatno opterećuje već prenatrpane bolnice prema jugu Pojasa Gaze gdje novorođenčad sada međusobno dijeli maske s kisikom.

Zbog dvije godine rata između Izraela i Hamasa trudnice su pojačano uzrujane i pothranjene, zbog čega je porastao i broj prijevremeno rođenih i pothranjenih beba. Takvih je prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji sada petina od sve novorođenčadi u Pojasu Gaze.

Tijekom proteklog mjeseca uslijed izraelske ofenzive na grad Gazu na sjeveru Pojasa zatvorene su bolnice u tom području, što je dodatno opteretilo već prenapučene bolnice na jugu koje i dalje rade.

Moraju dijeliti maske za kisik

James Elder, glasnogovornik UNICEF-a, kaže kako se majke i bebe nižu na hodnicima bolnice Naser na jugu Pojasa Gaze i da prijevremeno rođene bebe moraju dijeliti maske s kisikom i krevete. Za to vrijeme, pedijatrijska oprema od životne važnosti zaglavljena je u bolnicama na sjeveru koje su evakuirane.

„Pokušavali smo vratiti inkubatore iz bolnice na sjeveru koja je evakuirana, a četiri pokušaja da dobijemo makar te inkubatore odbijena su nam“, rekao je Reutersu videovezom iz Gaze, misleći na zalihe koje su sada zaglavljene u oštećenoj dječjoj bolnici Al-Rantisi u gradu Gazi.

Za to vrijeme, u bolnici na jugu koju je Elder posjetio, „u jednoj od pedijatrijskih soba bile su tri bebe i tri majke na jednom krevetu, jedan izvor kisika, a majke su rotirale kisik 20 minuta za svako dijete“, rekao je. „To je razina očaja s kojom se majke sada suočavaju.“

Izraelski COGAT, grana vojske koja nadzire protok pomoći, još nije odgovorila na zahtjev za komentar o UNICEF-ovim izjavama. Izrael kaže da je posvećen dopuštanju isporuke pomoći u Gazi, ali da tu pomoć mora kontrolirati kako bi spriječio da je Hamas, koji krivi za krizu, krade.

Izrael spriječio 45 % humanitarnih misija

UN-ov humanitarni ured izjavio je u utorak da je Izrael od 7. listopada 2023. odbio ili spriječio 45 posto od 8000 zatraženih humanitarnih misija u Gazi.

UNICEF je pozvao na evakuaciju bolesnih i prijevremeno rođenih beba koje su ostale u bolnicama na sjeveru Gaze. WHO je prošli tjedan prebacio tri od njih u bolnicu južnije u toj enklavi, ali je rekao da je jedna već umrla prije provođenja te misije. Samo 14 od 36 bolnica u Gazi trenutačno je barem djelomično funkcionalno, prema WHO-u.

