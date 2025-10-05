Jezivi detalji pritvaranje Grete Thunberg: 'Vukli su je za kosu, tukli i prisilili da poljubi izraelsku zastavu'

Ekološka aktivistica Greta Thunberg izjavila je švedskim dužnosnicima da je bila izložena grubom postupanju u izraelskom pritvoru nakon njezinog uhićenja i uklanjanja s flotile koja je prevozila pomoć za Gazu, piše Guardian.

Drugi zatočenik također je izvijestio da su izraelske snage fotografirale Thunberg dok je navodno bila prisiljena držati zastave čiji identitet nije poznat.

U e-mailu koji je švedsko ministarstvo vanjskih poslova poslalo osobama bliskim Thunberg, dužnosnik koji ju je posjetio u zatvoru navodi da je Greta rekla kako je držana u ćeliji punoj stjenica, s premalo hrane i vode.

Vukli je za kosu i prisilili da ljubi zastavu

"Veleposlanstvo je uspjelo posjetiti Gretu“, stoji u e-mailu. "Izvijestila je o dehidraciji. Primila je nedovoljnu količinu i hrane i vode. Također je rekla da je razvila osip za koji sumnja da je uzrokovan stjenicama. Govorila je o grubom postupanju i rekla da je dugo sjedila na tvrdim površinama.“

„Drugi zatočenik navodno je rekao drugom veleposlanstvu da su je prisilili držati zastave dok su je fotografirali. Pitala se jesu li te slike distribuirane“, dodao je švedski dužnosnik.

Optužbe su potvrdila najmanje još dva člana flotile koje su izraelske snage pritvorile, a zatim pustile u subotu.

"Vukli su malu Gretu [Thunberg] za kosu pred našim očima, tukli je i prisilili da poljubi izraelsku zastavu. Učinili su sve što su mogli da je ponize, kao upozorenje drugima“, rekao je turski aktivist Ersin Çelik, sudionik flotile Sumud, za agenciju Anadolu.

Lorenzo D’Agostino, novinar i još jedan sudionik flotile, rekao je nakon povratka u Istanbul da je Thunberg bila "zamotana u izraelsku zastavu i paradirana kao trofej“ – prizor koji su svjedoci opisali sa zaprepaštenjem i bijesom.

Satima bez hrane i vode

Thunberg je bila među 437 aktivista, parlamentaraca i odvjetnika koji su bili dio Globalne flotile Sumud, koalicije više od 40 brodova s humanitarnom pomoći čiji je cilj bio probiti izraelsku pomorsku blokadu Gaze koja traje već 16 godina.

Između četvrtka i petka, izraelske snage presrele su sve brodove i uhitile svaku osobu na njima. Većina njih je pritvorena u Ketziotu, također poznatom kao Ansar III, zatvoru visoke sigurnosti u Negevskoj pustinji, koji se primarno koristi za palestinske zatvorenike koje Izrael optužuje za militantne aktivnosti.

U prošlosti, aktivisti pritvoreni u Izraelu nisu bili kazneno procesuirani, već se njihovo prisustvo tretiralo kao imigracijsko pitanje.

Prema odvjetnicima iz nevladine organizacije Adalah, prava članova posade su "sustavno kršena“: aktivistima je uskraćena voda, sanitarni uvjeti, lijekovi i neposredan pristup odvjetnicima – "što je jasno kršenje temeljnih prava na pravično suđenje i pravnu zastupljenost“.

Talijanski odvjetnički tim koji zastupa flotilu potvrdio je da su zatočenici ostavljeni „satima bez hrane i vode – sve do kasno sinoć“, osim „jednog pakiranja čipsa koje je dano Greti i prikazano kamerama“. Odvjetnici su također izvijestili o verbalnom i fizičkom zlostavljanju.

Drugo uhićenje na flotili

Tijekom posjeta Ašdodu u četvrtak navečer, izraelski ministar nacionalne sigurnosti krajnje desnice, Itamar Ben-Gvir, snimljen je kako aktiviste naziva "teroristima“ dok je stajao ispred njih. "Ovo su teroristi iz flotile“, rekao je na hebrejskom i pokazao na desetke ljudi koji su sjedili na tlu. Njegov glasnogovornik potvrdio je da je video snimljen u luci Ašdod u četvrtak navečer. Neki aktivisti uzvikivali su: "Slobodna Palestina.“ Ben-Gvir je ranije pozvao da se aktivisti zatvore umjesto da ih se deportira.

Ovo je drugi put da je Thunberg uhićena zajedno s članovima flotile, nakon sličnog pokušaja ranije ove godine koji je završio uhićenjem i deportacijom. Baptiste André, francuski liječnik koji je bio na jednom od brodova u lipnju, izjavio je po povratku u Francusku da je vidio izraelske granične agente kako se izruguju putnicima i namjerno im uskraćuju san, osobito Thunberg. Švedski dužnosnik naveo je u e-mailu da su izraelske vlasti tražile od Thunberg da potpiše dokument.

"Rekla je da nije sigurna što dokument znači i nije htjela potpisati nešto što ne razumije“, stoji u poruci. Dužnosnik također navodi da je Thunberg imala pristup pravnoj pomoći. Adalah je ranije izjavio da, iako izraelske vlasti vode evidenciju o sudionicima koji su više puta sudjelovali u flotilama, aktivisti poput Thunberg općenito budu tretirani kao prvi put uhićeni – s kratkotrajnim pritvaranjem i deportacijom.

Guardian je kontaktirao izraelsku zatvorsku službu, Izraelske obrambene snage (IDF) i ministarstvo vanjskih poslova, no nitko nije odgovorio na zahtjev za komentar.

