Von der Leyen iskoristila Orbanov poraz: Želi ukinuti pravo veta pojedinim članicama

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen čekala je manje od jednog dana nakon što je Mađarska izglasala smjenu Viktora Orbána, da bi Europsku uniju pozvala da dobije više ovlasti nad nacionalnim vladama i nametnula odluke o vanjskoj politici, piše Politico.

Vlade bi trebale većinom moći progurati politike EU-a o pitanjima koja bi mogla uključivati ​​sankcije Rusiji i sredstva za Ukrajinu, umjesto da se pojedinačnim nacijama dopusti veto, rekla je Von der Leyen novinarima u Bruxellesu.

Iskoristiti zamah, sada

Pod Orbánom, mađarskim premijerom 16 godina, Mađarska je često blokirala odluke o vanjskoj politici, ali treba napomenuti i da Europska unija nema jedinstvenu vanjsku politiku već odluke u tom području svaka članica donosi samostalno. Te se odluke zatim iznose i usuglašavaju na samitima EU-a. Takva praksa, iako iz europske perspektive razumljiva, ujedno je razlog zašto se EU često nalazi na udaru kritika - da odluke iz područja vanjske politike donosi sporo ili da su one nejednačene.

"Prelazak na glasovanje kvalificiranom većinom u vanjskoj politici važan je način izbjegavanja sistemskih blokada, kakve smo vidjeli u prošlosti", rekla je von der Leyen - aludirajući vrlo vjerojatno na pravo veta koje je bivši premijer Orban koristio u velikoj mjeri - i pozvala vlade, koje bi morale pristati na bilo kakvu promjenu, da "iskoriste zamah sada".

Kontroverzna promjena

Svaka promjena bila bi vrlo kontroverzna, a čak bi se i neke tipično proeuropske zemlje vjerojatno usprotivile mogućnosti gubitka kontrole nad vanjskom politikom i suočile s mogućnošću da moraju popustiti zbog odluka kojima se protive.

Komisija će brzo djelovati u suradnji s novoizabranom mađarskom vladom nakon što preuzme dužnost, napominjući da je novoizabrani premijer Péter Magyar tijekom kampanje signalizirao jasan proeuropski smjer.

"Već možemo vidjeti da je [on] vrlo jasan u pogledu europskog puta... obvezujući novu vladu da nastavi surađivati ​​s nama", rekla je von der Leyen, dodajući da će napredak u vezi s fondovima EU i reformama biti prioritet jer "mađarski narod to zaslužuje".

'Pobjeda temeljnih sloboda'

Von der Leyen je pozdravila ishod mađarskih izbora, nazvavši ga "danom za slavlje" i rekla da je EU zbog toga jača i više ujedinjena.

"Mađarski narod je progovorio i ponovno je zatražio svoju europsku zadaću", rekla je Von der Leyen. "To je pobjeda temeljnih sloboda."

Orbán, najautokratskiji čelnik EU-a i bliski saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa te ruskog predsjednika Vladimira Putina, izgubio je uvjerljivom većinom na nedjeljnim izborima, usred najveće izlaznosti u demokratskoj povijesti Mađarske.

"Puno je posla. Mađarska se vraća u europski dio", rekla je von der Leyen.

