Ursula razmontirala Vučića usred Beograda: 'Gospodine predsjedniče...'

Predsjednica Europske komisije (EK) Ursula von der Leyen istaknula je u srijedu u Beogradu da stajališta Europske unije (EU) jasno podrazumijevaju "slobodu, a ne represiju, partnerstvo, a ne podčinjavanje", poručivši da očekuje brži i konkretniji napredak na putu ka EU koji je Srbija izabrala prije dva desetljeća.

Von der Leyen u okviru svoje zapadnobalkanske turneje u utorak je u posjetu Beogradu, a na zajedničkoj konferenciji za medije poslije razgovora s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, rekla je kako od Srbije očekuje da "dvostruko brže krene putem ka EU-u".

Stajališta EU-a su jasna i podrazumijevaju slobodu, a ne represiju, uključujući pravo na mirno okupljanje, partnerstvo, a ne podčinjavanje, diplomaciju umjesto agresije, naglasila je Von der Leyen, ocijenivši da je "sada pravi trenutak za Srbiju da poduzme korake za pridruživanje".

'Vrijeme za konkretne korake'

"Vrijedi uložiti taj trud jer se približavate cilju... Potrebno je ubrzati reforme u vladavini prava, elektroničkih medija, izbornih zakona i usklađivanje s vanjskom politikom Europske unije", rekla je predsjednica EK-a. Te reforme, dodala je, nisu jednostavne, traže ustrajnost, strpljenje, sudjelovanje svih segmenata društva i političkog spektra.

Pozdravila je napredak u vezi s ažuriranjem popisa birača i izborom Vijeća Regulatornog tijela za elektroničke medije, a Vučića je pozvala da u Bruxelles za mjesec dana zajedno vide kakav je napredak u preuzetim obvezama. "Gospodine predsjedniče, sada je pravi trenutak za Srbiju da poduzme konkretne korake u pridruživanju. Prva poanta je da moramo vidjeti napredak u području vladavine prava, elektronskih medija i izbornih zakona. Vrijedi uložiti trud jer se time približavate cilju. Primjena je ključna stvar i zato bih vas pozvala da dođete u Bruxelles za otprilike mjesec dana", rekla je Von der Leyen, prenosi Nova.rs.

"Ovo je trenutak da se osnaže temelji žive i efikasne demokracije i EU je spreman da vas podrži i uloži svaki potreban napor. Pridruživanje Uniji podrazumijeva da se provedu reforme koje povuku cijelo društvo sa sobom i grade snažnu demokraciju"", rekla je Von der Leyen.

Vučić se žalio na sankcije

Vučić je ponovio da je za Srbiju članstvo u EU-u "strateško opredjeljenje i prioritet vanjske politike", dodavši kako se to "sigurno neće mijenjati do idućih izbora", a vjeruje "ni poslije toga".

On se požalio da se Srbija suočava s velikim energetskim problemom nakon uvođenja američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije, koja je u većinskom ruskom vlasništvu i dodao da "zima za Srbiju neće biti laka" jer će sankcije pratiti i EU. "NIS je pod američkim sankcijama, a onda je de facto i pod europskim sankcijama. Nadam se da ćemo imati podršku i pomoć EU-a. Znam da EU ne može izuzeti Srbiju", rekao je Vučić, navodeći da je tražio bar izuzeće u vezi carina i izvoznih kvota za čelik.

"Nadam se da će EK uspjeti pronaći način da zemljama kandidatima olakša. Zima za nas neće biti laka. Osigurali smo dovoljne količine nafte i plina, ali - bit će ovo teška politička zima", rekao je Vučić. Podsjetio je da Srbija u procesu eurointegracija nije od početka ruske invazije na Ukrajinu otvorila ni jedno poglavlje ni klaster u pristupnim pregovorima.

Srbija je jedna od rijetkih zemalja u Europi koja se nije priključila međunarodnim sankcijama protiv Ruske Federacije, nakon što je Moskva započela invaziju na Ukrajinu 2022. godine. U međuvremenu, Srbija je u Ujedinjenim narodima osudila rusku agresiju i podržala teritorijalni integritet Ukrajine. Ursulu von der Leyen tijekom dana u Beogradu očekuju i razgovori s premijerom Đurom Macutom, predstavnicima oporbe i civilnog sektora.

POGLEDAJTE VIDEO: Andrej Plenković komentirao Janaf i Aleksandra Vučića