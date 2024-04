Iako smo do sada vidjeli desetke različitih algoritama umjetne inteligencije (AI), poput onih koji kreiraju tekst ili slike, ti se algoritmi i dalje suočavaju s brojnim nedostacima.

Microsoft je sada ipak otišao korak (ili dva) dalje. Njihov "VASA-1" (Visual Affective Skills Algorithm) može kreirati izuzetno uvjerljive izraze lica (toliko da se u većini slučajeva ne mogu razlikovati od snimaka stvarnih osobe), a uz njih i govor.

Da sve bude još impresivnije, ovaj AI algoritam može stvoriti cijeli realistični video od samo jedne slike osobe, kao i audio snimku od par sekundi govora. Također, novi AI iz Microsofta može klonirati i tzv. mikro ekspresije lica, po kojima zapravo razlikujemo jednu osobu od druge.

Neće se moći razlikovati od stvarnih videa

Stručnjaci već upozoravaju na brojne opasnosti korištenja ovako napredne umjetne inteligencije. Realno je za par godina očekivati AI algoritme koji se neće moći razlikovati od stvarnih snimaka, što može dovesti do krađe identiteta, osobito političara, medijskih djelatnika i drugih javnih osoba.

To u praksi znači da obični korisnici interneta više neće moći vjerovati nijednoj video ili audio snimci, jer će on moći biti kreiran pomoću umjetne inteligencije.

Kada se ova tehnologija kombinira s već postojećim aplikacijama za obradu slike i videa, te brojnim opcijama na društvenim mrežama, bit će veoma teško odrediti što je prava snimka, a što umjetno kreiran sadržaj.

Posebni propisi

SAD, Velika Britanija i Europska unija već su najavile donošenje posebnih propisa koji će zahtjevati da svi AI generirani sadržaji budu obilježeni (nešto slično današnjoj zaštiti autorskih prava video i audio zapisa).

Stručnjaci napominju i da preko milijardu ljudi u svijetu već koristi neki oblik AI softvera. Kompanija Meta je također nedavno omogućila korištenje umjetne inteligencije i AI pomoćnika unutra aplikacija Messenger i Instagram.

To je i najbrže rastuća grana ekonomije i razvoja u svijetu, a stručnjaci procjenjuju da će ovo područje vrijediti više od dva trilijuna dolara do 2030. godine, te da će većina današnjih internetskih kompanija do tada postati AI kompanije.

