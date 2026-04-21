Gusti dim suklja nad ruskom lukom: Ukrajinci izveli smrtonosan napad

Ukrajinski dron u ponedjeljak je napao crnomorsku luku Tuapse pri čemu je ubijena najmanje jedna osoba te je izazvano više požara na glavnom izvoznom terminalu. to je drugi napad koji je oštetio strateško energetsko središte u manje od tjedan dana, piše The Moscow Times.

Noćni napad je, čini se, bio usmjeren na rafineriju Tuapse u vlasništvu Rosnjefta, gdje su tek ugašeni požari uslijed prethodnog ukrajinskog napada u četvrtak.

Vatrogasci i spasilačke službe na svakoj lokaciji

Telegram kanali objavili su, kako se tvrdi, snimke očevidaca na kojima se vidi zapaljeni rezervoari za skladištenje nafte u napadu. Lokalne vlasti rekle su da su oštećeni i plinovod, crkva i dvije škole.

"Vatrogasne ekipe i spasilačke službe trenutno su angažirane na svakoj lokaciji", rekao je gradonačelnik Tuapsea Sergej Bojko, napominjući da su udari pogodili nekoliko lokacija diljem izvoznog terminala luke.

NASA-ine satelitske snimke u ponedjeljak poslijepodne pokazale su oblak crnog dima koji se proteže nekoliko desetaka kilometara istočno od Tuapsea.

Guverner Krasnodarskog kraja Venjamin Kondratjev rekao je da je u napadu jedna osoba poginula, a druga je ozlijeđena.

Passengers Capture Blaze as Tuapse Oil Terminal Goes Up in Flames



Ukrajinska vojska izjavila je u četvrtak da je pogodila infrastrukturu u Tuapseu i dva skladišta nafte na anektiranom Krimu. Ruske vlasti u Krasnodaru kasnije su izvijestile da je napad uzrokovao izlijevanje nafte u Crnom moru, a neovisne procjene govore da je njegova veličina oko 7 četvornih kilometara.

Vitalna izvozna arterija

Rafinerija nafte Tuapse u vlasništvu Rosnjefta, koja godišnje prerađuje 12 milijuna metričkih tona nafte, vitalna je izvozna arterija za ruski naftni derivat, loživo ulje i dizel.

Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je da je tijekom noći presrelo 112 ukrajinskih dronova, uključujući i one u nebu iznad Crnog mora i anektiranog Krima. Odvojeno, u napadu dronom na jugozapadnu Kursku regiju, jedna je osoba poginula.

Noćni napadi dolaze u trenutku kada Ukrajina eskalira svoju kampanju protiv ruske energetske infrastrukture u pokušaju da Kremlj liši iznenadnih prihoda od vrtoglavog rasta cijena nafte.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju je kritizirao odluku Trumpove administracije o obnovi privremenog izuzeća od sankcija za rusku naftu, potez čiji je cilj stabilizirati tržišta pogođena ratom na Bliskom istoku.

Rusija ove godine zauzela 1700 četvornih kilometara Ukrajine

Ruske snage izvijestile su da su ove godine zauzele 1700 četvornih kilometara teritorija u Ukrajini i napreduju u svome takozvanom pojasu utvrda u Donbasu, rekao je visokopozicionirani ruski general za vrijeme smotre svojih vojnih snaga. Osvojeni teritorij je otprile veličine Londona.

Rusija od početka invazije na Ukrajinu godine 2022. nastoji zauzeti cijelo područje Donbasa u istočnoj Ukrajini, gdje su kijevske snage potisnute prema liniji gradova u žestokim borbama.

Kijev je izvijestio i o nekim uspjesima u ratu koji je od Drugoga svjetskog rata u Europi odnio najviše žrtava. Vrhovni ukrajinski zapovjednik Oleksandr Sirskij sredinom travnja je rekao da su kijevske snage u ožujku ponovno preuzele kontrolu nad gotovo 50 četvornih kilometara svog teritorija.

"Od početka ove godine ukupno 80 naselja i više od 1700 četvornih kilometara teritorija pod našom je kontrolom", rekao je Valerij Gerasimov, načelnik Glavnog stožera ruskih oružanih snaga u snimci koju je u utorak objavilo ministarstvo obrane.

Reuters nije uspio provjeriti izvještaje s bojišta, a glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga nije još odgovorio na zahtjev za komentar.

Proukrajinske karte upućuju na to da je Rusija ove godine zauzela 592 četvorna kilometra.

Gerasimov je rekao da ruska Južna grupacija napada pojas tvrđava u Donjecku koji obuhvaća gradove Slovjansk, Kramatorsk i Kostjantinivku te da su ruske snage udaljene oko 7 do 12 km od Slovjanska i Kramatorska.

Ruske jedinice već se bore u dijelovima Kostjantinivke, kazao je, dodavši da ruske snage napreduju u Sumima na sjeveru i Harkivu na sjeveroistoku kako bi stvorile, kako je kazao "sigurnosnu zonu".

Prema ruskim procjenama Rusija kontrolira oko 90 posto Donbasa, oko 75 posto Zaporiške regije i Hersonske regije te dijelove Harkivske, Sumske, Mikolajivske i Dnjepropetrovske regije u Ukrajini.

Pod ruskom je kontrolom i Krim, koji je Moskva anektirala 2014. nakon ranijih borbi. Crnomorski poluotok većina zemalja međunarodno je priznala kao dio Ukrajine.

Proukrajinske karte pokazuju da Rusija kontrolira 116.793 četvornih kilometara, ili 19,35 posto Ukrajine, ali da se rusko napredovanje ove godine usporilo. Površina osvojenog teritorija usporediva je s površinom Kube, Bugarske ili otprilike dvije Hrvatske.

POGLEDAJTE VIDEO Tisuće Ukrajinaca našle su svoj dom u Hrvatskoj: Evo kako žive Leonid (13) i njegova majka