Ukrajina sprema odgovor Trumpu: Novi mirovni plan mu šalju već danas? 'Ne želimo ništa predati!'

Ukrajina se priprema Bijeloj kući predstaviti revidirani mirovni plan nastojeći izbjeći teritorijalne ustupke Rusiji. Kijev će stoga predložiti alternative SAD-u nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno odlučno odbacio mogućnost predaje teritorija, kazavši da "nam pravo to učiniti" ni prema ukrajinskom, ali ni međunarodnom pravu, prenosi BBC.

Ukrajinski predsjednik je najavio da bi njegov tim mogao poslati novi prijedlog Amerikancima već u utorak.

"Rusija inzistira na tome da se odreknemo teritorija, ali mi ne želimo ništa ustupiti. Nemamo zakonsko pravo na to prema ukrajinskim zakonima, ustavu ni međunarodnom pravu. Nemamo ni moralno pravo", dodao je nakon sastanka s europskim i NATO čelnicima u ponedjeljak u Londonu, čime se nastavljaju napori odvraćanja SAD-a od podrške mirovnom sporazumu prema kojima bi Ukrajina morala učiniti velike ustupke, dok saveznici smatraju da bi je to učinilo ranjivom za nove napade i buduću invaziju.

Sporno pitanje teritorija

Diplomatska turneja Zelenskog po Europi uslijedila je nakon višednevnih intenzivnih razgovora američkih i ukrainskih pregovarača za vikend, koji nisu urodili plodom, odnosno dogovorom na koji bi Kijev pristao. Ukrajinski predsjednik ističe da postoje neriješena pitanja oko teritorija i da "tu još nije pronađen kompromis".

Zelenski je također kazao novinarima da je početni američki mirovni plan od 28 točaka, za koji Kijev i europski čelnici smatraju da se previše povoljan za Rusiju, smanjen na 20 točaka, izvijestila je novinska agencija Interfax-Ukrajina.

Izvorna verzija plana koju su podržale SAD predlagala je da Ukrajina preda potpunu kontrolu nad Donbasom Rusiji, unatoč činjenici da ga ruske snage nisu uspjele u potpunosti zauzeti nakon gotovo četiri godine rata.

Energija proizvedena u Zaporožju, najvećoj nuklearnoj elektrani u Europi, bila bi podijeljena između Rusije i Ukrajine, navodi se u nacrtu plana.

To je neprihvatljivo za Ukrajinu koja, prema tvrdnjama njihovog predsjednika, ne želi nagraditi Rusiju za njezinu agresiju i strahuje da će Rusija iskoristiti svako uporište u istočnim regijama za pokretanje budućih napada. "Amerikanci su, u načelu, skloni pronalaženju komprimisa", dodao je ukrajinski čelnik u ponedjeljak.

Europski čelnici: Ovo je kritičan trenutak

Čelnici u Kijevu i diljem Europe naznačili su da je posljednjih tjedana postignut napredak u usavršavanju tog nacrta te su pohvalili Trumpovu administraciju zbog nastojanja da posreduje u okončanju borbi. No, summit u Downing Streetu u ponedjeljak - kojem su prisustvovali Zelenski, britanski premijer Sir Keir Starmer, francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački kancelar Friedrich Merz - široko je shvaćen kao znak podrške Ukrajini dok se nastoji oduprijeti pritisku Bijele kuće.

Nakon susreta u Londonu, europski su čelnici naglasili da je "sada kritičan trenutak" za povećanje podrške Ukrajini i vršenje pritiska na Rusiju da okonča rat. Smatraju i da je potrebno uložiti više truda kako bi se osigurala sigurnosna jamstva za Ukrajinu, dok SAD vrši pritisak na Kijev da brzo postigne dogovor s Rusijom.

"Svi su se čelnici složili da je sada kritičan trenutak i da moramo nastaviti povećavati podršku Ukrajini i ekonomski pritisak na Putina kako bi se okončao ovaj barbarski rat", napomenuo je glasnogovornik ureda britanskog premijera.

U Kijevu i diljem Europe postoji nervoza da bi SAD mogao prekinuti svoju podršku Ukrajini zbog frustracije sporim napretkom pregovora. "Ne možemo se snaći bez Amerikanaca, ne možemo se snaći bez Europe i zato moramo donijeti neke važne odluke", rekao je Zelenski.

Nakon razgovora u Londonu, predsjednik Ukrajine je odletio u Bruxelles kako bi se sastao s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom i glavnom predstavnicom EU Ursulom von der Leyen, a u utorak se sastaje u Italiji s premijerkom Giorgiom Meloni.

