NEMA STRUJE /

Kiša ruskih dronova u ukrajinskom gradu na sjeveru: Izveli drugi veliki napad u 24 sata

Kiša ruskih dronova u ukrajinskom gradu na sjeveru: Izveli drugi veliki napad u 24 sata
Foto: Francisco Richart/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia

Sumi, grad s oko 250.000 stanovnika, prije izbijanja rata u veljači 2022., bio je česta meta ruskih napada

9.12.2025.
6:15
Hina
Francisco Richart/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia
Ruski dronovi napali su sjeverni ukrajinski grad Sumi kasno u ponedjeljak, u drugom velikom napadu na grad u 24 sata, što je izazvalo nestanak struje, istaknuo je regionalni guverner.

"U roku od pola sata, Rusi su izveli više od 10 napada dronom na grad", napisao je guverner Oleh Hryhorov na Telegramu.

"U Sumiju nema struje. Dio kritične infrastrukture radi na rezervnim izvorima energije", naglasio je Hryhorov.

Kiša ruskih dronova u ukrajinskom gradu na sjeveru: Izveli drugi veliki napad u 24 sata
Foto: Francisco Richart Barbeira/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Naveo je da dužnosnici provjeravaju ima li žrtava i da će struja biti vraćena čim to bude sigurno. 

Sumi, grad s oko 250.000 stanovnika, prije izbijanja rata u veljači 2022., bio je česta meta ruskih napada. Ranije u ponedjeljak, naglasio  je Hryhorov, ruski dronovi pogodili su stambenu zgradu u gradu, ozlijedivši sedmero ljudi.

Ruski napadi na Ukrajinu mjesecima su usmjereni na tamošnje energetske ciljeve. 

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Putin i Trump slažu se u dvije stvari - da je Ukrajina problem, a ne Rusija'

NEMA STRUJE /
Kiša ruskih dronova u ukrajinskom gradu na sjeveru: Izveli drugi veliki napad u 24 sata