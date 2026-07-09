Novi detalji krvavog napada u školi: Hrvat (16) nakon što mu je pištolj zakazao, izvadio nož

Gimnazija Weflen u Schongauu u Gornjoj Bavarskoj postala je u srijedu poprište krvavog napada. U prostoru škole su teško ozlijeđene dvije 13-godišnjakinje, ali nisu u životnoj opasnosti.

Osumnjičeni je nakon napada uhićen. Prema riječima bavarskog ministra unutarnjih poslova Joachima Herrmanna, riječ o šesnaestogodišnjem Hrvatu koji živi kod roditelja, piše Deutsche Welle.

Neki od učenika iz neposredne su blizine doživjeli kako je bivši učenik gimnazije ušao u školski prostor te ispalio hitac iz pištolja i zatim, kada je oružje zakazalo, nožem nasrnuo na dvije 13-godišnjakinje. Učenice su pritom bile tako teško ozlijeđene da je jedna od njih morala biti helikopterom hitne pomoći prevezena u bolnicu. U međuvremenu su obje izvan životne opasnosti.

Bavarski ministar Herrmann je za javni servis BR izjavio: "Zaprepašten sam ovim strašnim krvavim napadom". Dodao je kako mu je drago što prema sadašnjim spoznajama nema poginulih. Herrmann je odbacio glasine da su možda bila dva počinitelja. "Polazimo od toga da je djelovao jedan napadač koji je kod sebe imao nož i vatreno oružje", rekao je Herrmann.

Psihički bolestan mladić?

Prema Herrmannovim riječima, kako prenosi novinska agencija dpa, uhićeni osumnjičenik u prošlosti je bio na psihijatrijskom liječenju. Još nije poznato je li između napadača i dviju teško ozlijeđenih djevojaka postojala bilo kakva veza. Herrmann je rekao da za to zasad nema nikakvih naznaka.

Bavarski premijer Markus Söder (CSU) je izjavio: "U ovim teškim trenucima svi smo zajedno. Školska zajednica i obitelji sada trebaju vrijeme, snagu i potporu kako bi se nosili s onim što se dogodilo."

Söder je zahvalio "svima koji sada pomažu i pružaju potporu jedni drugima". "Takvo zajedništvo u kriznim situacijama obilježje je naše zemlje."