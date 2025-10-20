Udarili BMW-om u krave kraj Livna, mladić (18) preminuo četiri dana kasnije

Mladić (18) iz Livna preminuo je od posljedica prometne nesreće koja se dogodila u četvrtak u mjestu Orguz kod Livna. Iz MUP-a Kantona 10 izvijestili su da je automobil u kojem je bio unesrećeni udario u krave na cesti.

"Obavještavamo javnost da je od ozljeda, zadobivenih u prometnoj nesreći, koja se dogodila 16. 10. 2025. godine u mjestu Orguz, Grad Livno, a u kojoj je sudjelovalo osobno vozilo marke BMW (udar u krave), u SKB Mostar preminuo putnik iz navedenog automobila, osamnaestogodišnjak iz Livna", navodi se u priopćenju MUP-a K10.

Bosanskohercegovački mediji ranije su izvijestili kako je automobilom marke BMW upravljao 19-godišnjak iz Livna. U sudaru s kravama na cesti, uz smrtno stradalog, ozlijeđen je vozač, kao i 20-godišnjak iz Širokog Brijega.

POGLEDAJTE VIDEO: Pijani rekorder skrivio nesreću s čak 4,58 promila: Psihijatrica otkrila kako je to moguće