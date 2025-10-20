USRED GUŽVE /

Krš i lom na raskrižju: Sudar dva automobila, hitne službe dojurile na teren

Sudarila su se automobili karlovačkih registracijskih oznaka

20.10.2025.
10:06
danas.hr
Kaportal
Dva osobna vozila sudarila su se jutros u Karlovcu na raskrižju Prilaza Većeslava Holjevca, odnosno karlovačke "brze ceste" i Smičiklasove ulice. Kako doznaje Kaportal, sudarila su se dva vozila karlovačkih registracijskih oznaka.

Foto: Kaportal

Zasad nema informacija ima li ozlijeđenih osoba, no na mjesto događaja je pristigla Hitna služba, kao i dva policijska vozila, te je u tijeku policijski očevid.

Foto: Kaportal

Zbog radova u Karlovcu zatvoreno je više prometnica pa se na obilaznim pravcima stvara gužva.

Foto: Kaportal

Ne može se dijelom Ulice Luščić, zatvoren je Banijanski most, kao i dio Ulice Banija od raskrižja kod naplatnih kućica do skretanja za PPK.

