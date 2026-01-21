Usred bijela dana ubio bivšeg premijera, a sad je doznao kaznu: Nije mu bio glavna meta?

Muškarac (45) koji je priznao da je ubio bivšeg japanskog premijera Shinza Abea osuđen je na doživotnu zatvor, tri godine nakon šokantnog atentata koji je šokirao tu zemlju.

Tetsuya Yamagami izjasnio se krivim za zločin na početku suđenja prošle godine, ali pitanje kazne podijelilo je Japan Dok su ga mnogi vidjeli kao hladnokrvnog ubojicu, drugi su podsjećali na njegov problematični odgoj.

"Sve je istina. Nema sumnje da sam to učinio“, rekao je Yamagami prvog dana suđenja u listopadu 2025. Naoružan pištoljem domaće izrade sastavljenim od dvije metalne cijevi i ljepljive trake, ispalio je dva hica u Abea tijekom političkog skupa u gradu Nari u srpnju 2022. godine. Ubojstvo tada najprepoznatljivije japanske javne osobe izazvalo je šok diljem svijeta.

Tražeći blagu kaznu, njegova obrana je tvrdila da je bio žrtva "vjerskog zlostavljanja", prenosi BBC.

Vjerska osveta

Majčina odanost Crkvi ujedinjenja dovela je obitelj do bankrota, a netrpeljivost prema Abe, najdugovječnijem premijeru u japanskoj povijesti, počela je nakon što je shvatio da je bivši vođa imao veze s kontroverznom crkvom.

Ubojica je crkvi zamjerao jer joj je njegova majka donirala životno osiguranje njegovog pokojnog oca i drugu imovinu u iznosu od 100 milijuna jena (828.750 singapurskih dolara), doznalo se tijekom suđenja.

Gotovo 700 ljudi okupilo se u srijedu ispred okružnog suda u Nari tijekom izricanja presude. Umjesto doživotne robije, obrana se zalagala za kaznu ne veću od 20 godina.

Yamagami je otkrio da je prvotno planirao napasti crkvene dužnosnike, a ne Abea.

Šokantna smrt bivšeg premijera dok je držao govor potaknula je istrage Crkve ujedinjenja i njezinih upitnih praksi, uključujući prikupljanje financijski pogubnih donacija od njezinih sljedbenika.

Abe nije bio glavna meta?

Slučaj je također otkrio veze s političarima iz japanske vladajuće Liberalno-demokratske stranke i rezultirao ostavkama nekoliko ministara.

Novinar Eito Suzuki, koji je pratio sva osim jednog Yamagamijeva sudska saslušanja, rekao je da su se Yamagami i njegova obitelj činili "preplavljeni očajem" tijekom cijelog suđenja.

Suzuki se prisjeća nevjerice Abeove udovice Akie kada je Yamagami rekao da bivši vođa nije bio njegova glavna meta. Njezin izraz lica "ostaje mi živo urezan u sjećanje", ističe novinar.

Istraživači kažu da je Crkva ujedinjenja, osnovana u Južnoj Koreji, ušla u Japan 1960-ih i njegovala veze s političarima kako bi povećala broj svojih sljedbenika.

Iako nije bio član, Abe se, kao i nekoliko drugih japanskih političara, povremeno pojavljivao na događajima vezanim uz crkvu. Njegov djed Nobusuke Kishi, također bivši premijer, navodno je bio blizak skupini zbog antikomunističkog stava.

