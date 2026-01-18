Likvidacija na sprovodu! Ubijen dok je pokapao majku: 'Crkva i groblje su svetinja'

U jednom malom selu Vero, udaljenom svega pola sata vožnje od Ajaccia, glavnog grada otoka Korzike, ožalošćeni su se okupili na groblju.

Među njima je bio i bivši nacionalistički vođa Alain Orsoni (71), koji je doputovao iz egzila u Nikaragvi kako bi pokopao svoju majku. Iznenada, dok je obred bio u tijeku, iz obližnjeg raslinja ispaljen je jedan hitac koji je Orsonija usmrtio na mjestu, piše BBC.

U posljednje tri godine na ovom otoku s oko 350 tisuća stanovnika vatrenim je oružjem ubijeno 35 ljudi, što Korziku svrstava među područja s najvišom stopom ubojstava u Francuskoj. Korzikanci su se već umorno navikli na krvne osvete i uzajamne obračune podzemlja, ali čak je i ovdje način na koji je Orsoni ubijen šokirao otočane.

Puki oportunizam

Alain Orsoni kremiran je jučer nakon pogrebne službe u Ajacciu, uz snažnu prisutnost policije.

"Groblje je na Korzici sveto, baš kao i crkva. Nikada nisam vidio da je netko ubijen dok je pratio svoju majku na njezin posljednji počinak", rekao je njegov bliski prijatelj Jo Peraldi za korzikanski radio.

Peraldi je prijatelja vidio jutro uoči sprovoda. Poput Orsonija, i on je bio aktivan u korzikanskom nacionalističkom pokretu te je proveo 15 godina u zatvoru zbog organiziranja bombaških napada na simbole francuske države.

Za Orsonijeva rođaka, Christiana Lecu, njegovo ubojstvo predstavlja "prijelomnu točku u užasu".

"Ljudi ne ubijaju na grobljima. To je nepodnošljivo", rekao je za list Le Monde.

"Na Korzici klanovi nisu povezani obiteljskim vezama ni ritualima doživotne odanosti, već pukim oportunizmom", kaže Thierry Dominici, stručnjak za korzikanski nacionalizam sa Sveučilišta u Bordeauxu.

Obiteljski posao

Istragu o Orsonijevu ubojstvu vode pariški suci specijalizirani za borbu protiv organiziranog kriminala, s regionalnim tužiteljstvom u Marseilleu. Njegova smrt odjeknula je daleko izvan Korzike. Obitelj Orsoni dobro je poznata na otoku i dugo se povezivala s nacionalizmom, ali i s epizodama nasilja.

U mlađim godinama Alain Orsoni bio je u zatvoru zbog bombaških napada kojima se nastojalo izvršiti pritisak na francusku državu da otoku dodijeli veću autonomiju. No, nacionalistički se pokret raspao na više skupina koje su se sve više okretale pranju novca, iznudama, reketu, trgovini drogom i nasilju kako bi osigurale unosne državne ugovore.

Orsonijev brat Guy ubijen je 1983. godine u obračunu s rivalskim klanom, a njegov sin trenutačno je u zatvoru zbog trgovine drogom i pokušaja ubojstva. Alain Orsoni više je puta za dlaku izbjegao smrt te je u jeku jednog od posebno nasilnih sukoba pobjegao u Srednju Ameriku, gdje se posvetio ulaganju u kockarnice. U to je vrijeme nosio pancirni prsluk i vozio se u blindiranom automobilu sa zatamnjenim staklima. Umjesto raskošnog ureda s pogledom na prekrasni zaljev Ajaccia, radio je u prostoriji bez prozora, duboko unutar betonskog bunkera.

Zašto ga žele mrtvog?

Zašto bi netko želio mrtvog bivšeg nacionalista i nogometnog dužnosnika u egzilu? Popis razloga je dug, tvrdi policija, a krvne osvete na Korzici sežu daleko u prošlost.

Alain Bauer, profesor kriminologije i savjetnik više francuskih vlada, izjavio je da je Orsonijevo ubojstvo bilo neizbježno te da bi moglo potaknuti novi val nasilja.

"To što je Alain Orsoni ubijen ne iznenađuje me – bilo je samo pitanje kada, a ne hoće li se to dogoditi. Ali okolnosti su šokantne. Atentat na groblju na Korzici je nešto neuobičajeno i gotovo je sigurno da će uslijediti osvete. Na kraju su glavne žrtve sami Korzikanci", rekao je za BBC.

