Strašna smrt tajkunove kćeri (19): Pala s motora, a onda ju je udario kamion

Orla Wates (19), kći britanskog građevinskog mogula Andrewa Watesa, preminula je prošlog četvrtka od ozljeda koje je zadobila u teškoj prometnoj nesreći u Vijetnamu, javlja The Sun.

Tinejdžerica je ispala sa stražnjeg sjedala motocikla nakon što je vozač izgubio kontrolu, a potom ju je udario kamion koji je dolazio iz suprotnog smjera. Nakon nesreće su je prevezli u bolnicu, ali liječnici joj nisu uspjeli spasiti život.

U tijeku je istraga koja bi trebala utvrditi više okolnosti tragedije.

Roditelji odlučili donirati organe

Nesreća se odvila na oko 350 kilometara dugoj ruti Ha Giang, koja prolazi kroz strme planine i duboke doline te je popularna među mlađim turistima. Međutim, poznata je i po tome da je iznimno rizična, a National Geographic proglasio ju je najopasnijom cestom u Vijetnamu. Neke internetske stranice tvrde da na toj ruti pogine osam od svakih 1.000 vozača, iako službeni podaci o broju mrtvih nisu objavljeni, piše New York Post.

Mediji ističu da je 19-godišnjakinja planirala započeti studij na Sveučilištu Durham, a tijekom godine pauze odlučila je posjetiti Vijetnam. "Živjela je život punim plućima. Bila je lijepa, neovisna, vrlo duhovita, s oštrim smislom za humor", rekao je njezin otac, inače direktor građevinske tvrtke Wates vrijedne 2,4 milijarde funti.

Nakon tragične smrti, roditelji su odlučili njezine organe donirati drugim teško bolesnim pacijentima u bolnici. "U ovom iznimno teškom trenutku za našu obitelj, odlučili smo donirati Orline organe, jer vjerujemo da bi, ako postoji način da se drugima pruži prilika, to bilo ono što bi ona željela", navela je majka Mic Mac Wates.

Predstavnik bolnice pohvalio je taj potez: "Odluka je iznimno suosjećajna i nadilazi nacionalnost i rasu. Donirali su njezine organe i tako drugima pružili priliku za život".

