POZNAT UZROK? /

Horor nad Krimom, srušio se ruski vojni avion: Poginuli svi putnici

Horor nad Krimom, srušio se ruski vojni avion: Poginuli svi putnici
Foto: Shutterstock/ilustracija

Među 29 poginulih su 23 putnika i šest članova posade, reklo je ministarstvo za TASS

1.4.2026.
6:17
Hina
Shutterstock/ilustracija
Ruski vojni transportni zrakoplov srušio se u utorak nakon što je preletio preko anektiranog Krimskog poluotoka, pri čemu je poginulo svih 29 putnika u zrakoplovu, izvijestila je ruska novinska agencija TASS, pozivajući se na rusko Ministarstvo obrane.

Kontakt sa zrakoplovom, An-26, izgubljen je u ponedjeljak oko 18 sati po moskovskom vremenu (15 sati po GMT-u), a istražitelji Ministarstva obrane rade na mjestu nesreće, prema ministarstvu.

Uzrok tehnički kvar? 

Među 29 poginulih su 23 putnika i šest članova posade, reklo je ministarstvo za TASS.

Na olupini zrakoplova nisu pronađeni znakovi vanjskog udara, priopćilo je ministarstvo, dodajući da je u ovoj fazi istrage glavni uzrok pada tehnički kvar.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
