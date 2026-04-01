Horor nad Krimom, srušio se ruski vojni avion: Poginuli svi putnici

Ruski vojni transportni zrakoplov srušio se u utorak nakon što je preletio preko anektiranog Krimskog poluotoka, pri čemu je poginulo svih 29 putnika u zrakoplovu, izvijestila je ruska novinska agencija TASS, pozivajući se na rusko Ministarstvo obrane.

Kontakt sa zrakoplovom, An-26, izgubljen je u ponedjeljak oko 18 sati po moskovskom vremenu (15 sati po GMT-u), a istražitelji Ministarstva obrane rade na mjestu nesreće, prema ministarstvu.

Uzrok tehnički kvar?

Među 29 poginulih su 23 putnika i šest članova posade, reklo je ministarstvo za TASS.

Na olupini zrakoplova nisu pronađeni znakovi vanjskog udara, priopćilo je ministarstvo, dodajući da je u ovoj fazi istrage glavni uzrok pada tehnički kvar.

