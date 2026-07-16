Ukrajinci ubili glavnog čovjek najveće nuklearne elektrane u Europi

Rusija tvrdi da je u napadu ukrajinskog drona u blizini nuklearne elektrane Zaporižja, koja je pod ruskom kontrolom, poginuo glavni inženjer elektrane Aleksandar Jakovljev. Informaciju je u srijedu objavio glavni direktor ruske državne nuklearne korporacije Rosatom Aleksej Lihačov, piše The Moscow Times.

Prema njegovim riječima, ukrajinski dron pogodio je službeni automobil na cesti između elektrane i grada Enerhodara. U napadu su poginuli Jakovljev i vozač vozila.

Ruske snage zauzele su nuklearnu elektranu Zaporižja na jugoistoku Ukrajine tijekom prvih tjedana ruske invazije 2022. godine. Od tada se Moskva i Kijev međusobno optužuju za vojne aktivnosti koje ugrožavaju sigurnost najveće europske nuklearne elektrane.

Enerhodar, grad u kojem živi većina zaposlenika elektrane, često je bio meta napada od početka rata.

Rosatom optužuje Ukrajinu i Zapad

Lihačov je također ustvrdio da izostanak reakcije zapadnih zemalja na napade u području elektrane "potiče eskalaciju terorističkih akata ukrajinske vlasti".

Dodao je da je u napadima na tom području tijekom posljednja dva i pol mjeseca poginulo 13 osoba, dok ih je 48 ozlijeđeno.

IAEA: Napad ozbiljno ugrožava nuklearnu sigurnost

Glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grossi osudio je incident, no pritom nije izrijekom spomenuo ni Ukrajinu ni Rusiju.

"Riječ je o neprihvatljivom napadu na elektranu i njezino vodstvo koji ozbiljno ugrožava nuklearnu sigurnost", poručio je Grossi.

Kremlj traži međunarodnu osudu

Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova na Telegramu je optužila ukrajinske vlasti za napad te zatražila jasnu osudu međunarodnih organizacija.

"Ovo je zločin kijevskog režima koji Grossi napokon mora vidjeti. Zahtijevamo jasno priopćenje relevantnih međunarodnih tijela, prije svega IAEA-e, kojim će se osuditi ovo ubojstvo", napisala je Zaharova.

Kremlj je i prošlog petka optužio Ukrajinu za intenziviranje, kako je naveo, "terorističkih aktivnosti" usmjerenih protiv nuklearne elektrane. Glasnogovornik Dmitrij Peskov ustvrdio je da Ukrajina izvodi napade na civilnu infrastrukturu, uključujući objekte povezane s radom elektrane.

Ukrajina se zasad nije očitovala o ruskim tvrdnjama.